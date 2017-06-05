Верховный суд защитил автовладельца, лишенного прав за пьянку

Верховный суд отменил решения трех нижестоящих инстанций и постановил вернуть гражданину права и штраф в 30 тыс. рублей. Причиной стало то, что освидетельствование водителя было проведено с грубыми нарушениями регламента.

Некто Пахомов Д.В. 26 июня 2016 года был остановлен инспектором ДПС на 17-м км автодороги Нижний Новгород — Киров для проверки документов. Во время проверки сотрудник полиции обратил внимание на цвет лица водителя и явный запах алкоголя и предложил ему пройти проверку на содержание алкоголя, а тот согласился. Освидетельствование портативным алкотестером показало, что концентрация паров спирта у подозреваемого была 0,73 мг/л выдыхаемого воздуха. Вот с этим автовладелец категорически не согласился и потребовал направить его на освидетельствование в медучреждение. Здесь начинается самое интересное. В медучреждении было установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у Пахомова Д.В. в первый раз составила 0,16 мг/л, а во второй — 0,14 мг/л. То есть превышения допустимых 0,16 мг/л не было, и тем не менее районный суд все равно лишил его прав, а две вышестоящие инстанции это решение подтвердили. Странно в этой истории то, что, вообще-то, согласно приказу Минздрава, кроме проб воздуха у него были обязаны взять еще пробу мочи, в которой могли оказаться следы алкоголя, но это почему-то сделано не было. Кроме того, по закону, если результат первой пробы, взятой в медучреждении, оказывается отрицательным (меньше 0,16 миллиграмма на литр воздуха), то повторная проверка не проводится, а вот если первый результат превысил допустимую норму, тогда через 15–20 минут проводится повторная проверка. Если первая или вторая проверка алкотестером показали отрицательный результат и в моче не обнаружено следов спирта, то состояние опьянения считается неустановленным, и в акт проверки заносится итоговый результат.

Верховный суд постановил, что гражданин может отвечать лишь за те правонарушения, в которых установлена его вина, а если есть сомнения в его виновности, то они толкуются в его пользу. Суд взял за отправную точку второе показание, полученное в стенах медучреждения, то есть 0,14 мг/л. Поскольку это считать нарушением допустимой нормы нельзя, в действиях Пахомова Д.В. не найдено состава административного правонарушения, то постановления районного, городского и областного судов Нижегородской области, вынесенные в отношении этого гражданина, ВС отменил, а производство по делу прекратил.

Ранее Верховный суд объяснил, в какую страховую компанию следует обращаться, если авария была, но машины не сталкивались.



Что делать, если пострадавшее транспортное средство восстановлению не подлежит, а на данный момент подобное стоит гораздо дороже, чем указано в договоре купли-продажи? У Верховного суда также есть ответ на этот вопрос, и он не очень нравится страховым компаниям.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС