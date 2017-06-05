Девушки хотят за руль: интим в обмен на подержанные автомобили

Когда денег нет, но машину очень хочется, некоторые готовы наплевать на моральные устои ради исполнения заветной мечты. В поле нашего зрения попали два характерных случая: один из России, второй из Европы.

Недавно на сайте drom.ru появилось объявление о продаже в Благовещенске праворульного седана Toyota Allion 2011 года выпуска за 820 тысяч рублей. Довольно заурядная машина вызвала большой общественный резонанс в связи с комментариями к объявлению. В них некая девушка по имени Елена предлагает владельцу интимные услуги в течение года, если тот согласится подарить ей выставленный на продажу автомобиль. Хозяин от такого натурального обмена отказался и реализовал машину традиционным способом, нашлись другие, горячие парни, которых очень заинтересовало предложение Елены. Они наперебой стали предлагать ей свои машины в обмен на заветный годовой «абонемент».

Не исключено, что неизвестная Елена решила просто разыграть владельца. И вообще не факт, что за ником скрывается именно девушка. А вот в Европе таблоиды недавно раструбили о вполне реальной юной автолюбительнице, которая через интернет-сервис эскорт-услуг выставила на продажу свою невинность. Зовут барышню Ким, ей 18 лет, она наполовину австрийка, наполовину гречанка, если верить газете Daily Mail. За свою девическую честь она просит минимум 100 тысяч евро, деньги планирует потратить на обучение, покупку квартиры и машины. К слову, агентство, реализующее в интернете столь диковинный товар, заберет себе 20% от будущего гонорара Ким. Сомнений нет, покупатель найдется.

О том, как женские образы помогают продавать автомобили, читайте в нашем отдельном обзоре.

Фото: DPA/ТАСС