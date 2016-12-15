Собянин: После реновации автомобилей на дорогах Москвы станет меньше

Мэр Москвы не разделяет опасений некоторых граждан, что когда на месте пятиэтажек появятся многоэтажные постройки, людей и автомобилей станет больше, что может привести к транспортному коллапсу. Это очень примитивное представление, утверждает Сергей Собянин.

По мнению Сергея Собянина, которое он высказал в интервью телеканалу НТВ, после реновации (комплексной реконструкции пятиэтажек) транспортная ситуация в Москве не ухудшится, а улучшится. Машин на дорогах станет меньше, потому что сегодня основная проблема на наших дорогах — это маятниковое движение. Люди каждый день ездят с окраин столицы в центр и обратно. В результате реновации часть населения сконцентрируется у хорошо развитой инфраструктуры метрополитена, и у людей не будет необходимости каждый день садиться в личные автомобили, чтобы добираться до работы.

Дело в том, что программой реновации предполагается также строительство и развитие сети районных дорог и связей. Планируя новые кварталы, городские власти будут также создавать более удобные подъезды и подходы к станциям метро и железнодорожным платформам, чтобы все это находилось в шаговой доступности. Новые кварталы будут связаны с уже действующими или строящимися станциями и линиями метро.

Также в интервью мэр отметил, что сейчас ведется строительство большого подземного кольца метро, которое пройдет, по сути дела, по этим районам, также будут проложены связки с МЦК.

Фото: скриншот с видео ntv.ru

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Комментарии (13)

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Еще реновацию работ, до которых люди должны ездить на метро, надо провести, чтобы эти работы так же как и жилье находились рядом со станциями метрополитена, так же из каждой парадной многоэтажного дома надо вход в метро сделать. Въезд в город при этом должен быть платным, а машины с двс не дающие нулевого выброса CO2 должны быть запрещены.
Ничего не забыл? Ах да, мэру отсыпьте еще грибочков, чтобы поток идей не иссякал!

" — Голубчик, Вы инвалид.
 — Как же так, у меня же и руки и ноги есть!
 — Руки и ноги у Вас может и есть, но вот мозгов нет!"

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+1

Как же далеки они от народа ((((

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+1
Михалыч

Ребят, бросить курить стало действительно легко.! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылкассылка

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-1
Михалыч

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство., которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылкассылка

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-1

Каждый раз, слушая речь Собянина не перестаешь удивляться насколько он глуп, а также возникает вопрос, может быть, он прикидывается таким, чтобы обосновывать свои нелепые градостроительные решения...
Как может стать меньше машин там, где плотность населения увеличится в 3–4 раза? Хотя, вероятно, он уже знает, что вскоре запретит всем ездить, введя запредельную плату за въезд в центр и выезд из него, увеличив цену платной парковки и прочее.

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+5
Darkmatter

Всё верно. Выкурят автомобилистов по принципу: оставим только очень богатых. Будут закручивать цену на парковку, больше эвакуаторов, больше камер, штрафы за каждый чих и т.д.

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+2
Darkmatter

Будет район федерального значения Центр Москвы в составе города федерального значения Москва.

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+1

«Машин на дорогах станет меньше, потому что сегодня основная проблема на наших дорогах — это маятниковое движение. Люди каждый день ездят с окраин столицы в центр и обратно. В результате реновации часть населения сконцентрируется у хорошо развитой инфраструктуры метрополитена, и у людей не будет необходимости каждый день садиться в личные автомобили, чтобы добираться до работы.» — эээ..., т.е. Собянин думает, что все кто сейчас живет в Красногорске, Химках, новой Москве и прочих окраиных районах, а работают в центре, смогут переехать в новостройки внутри МКАДа? Иначе как он планирует искоренить маятниковое движение?

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+1

«После реновации» это когда? Есть какие то сроки?
Вся программа реновации — вилами на воде писана!
...Ничего не предлагая КОНКРЕТНОГО в замен, делают опрос кто за, а кто против сноса. Игра по правилам кого угодно, но только не жителей. Принцип: «проголосовал „за“ и бери что дают».
«Переселение в пределах района...» Вот например: дом стоит в хорошей авто — доступности, в тихом месте, до метро не далеко и машина во дворе стоит... А район выходит ко МКАД, и через него проходят очень оживленные магистрали. Разница есть? Тихая улица или магистраль...
Почему 20 этажки «тянут»? Ставь башенки в 8 —10 этажей на месте пятиэтажек и переселяй, сколько места освободится... Разработай планировки, предложи людям, а потом спрашивай. Все мягко говоря не прозрачно.Тупо идет охота за хорошими местами для коммерческого использования. Обычных людей нагнут как всегда и везде.
И не понятно...а почему только для Москвы? У нас что, пятиэтажки только там? Такими домами вся Россия застроена, а состояние их намного хуже чем в Москве.

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+4
Михайлов Федор

Патамушта в Москве земля дорогая, а в регионах пятиэтажки и так развалятся, без «помощи» «собяниных»...

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+3

Собякин-то, походу, с дуба рухнул:)
Если плотность населения возрастет... то... плотность автомобилей уменьшится... потому что... почему?
Ну ок, переехал Замкадыш из своего Северозадрюченска в Москву — в башню имени Собякина...
Машину, видимо, продал, чтобы первый взнос по гопотеке организовать?
А дачу он тоже продал? А если он зажиточный и у него две машины было?
А куда денутся машины тех, кто жил в пятиэтажках? Им-то квартиры бесплатно дают...
Короче, не сходится, Сергей Семенович!
Кладите лучше свою плитку, а в вопросы градостроительства не лезьте, раз ничего в них не понимаете.

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+6

Смешно...
Собянин сам часто на метро ездит? Или он на полном серьезе считает, что люди которые смогут себе купить новую квартиру в центре Москвы, станут регулярно гонять на метро и прочем ОТ?

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+6
Слава

Видимо, считает...

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+2