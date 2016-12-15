Собянин: После реновации автомобилей на дорогах Москвы станет меньше

Мэр Москвы не разделяет опасений некоторых граждан, что когда на месте пятиэтажек появятся многоэтажные постройки, людей и автомобилей станет больше, что может привести к транспортному коллапсу. Это очень примитивное представление, утверждает Сергей Собянин.

По мнению Сергея Собянина, которое он высказал в интервью телеканалу НТВ, после реновации (комплексной реконструкции пятиэтажек) транспортная ситуация в Москве не ухудшится, а улучшится. Машин на дорогах станет меньше, потому что сегодня основная проблема на наших дорогах — это маятниковое движение. Люди каждый день ездят с окраин столицы в центр и обратно. В результате реновации часть населения сконцентрируется у хорошо развитой инфраструктуры метрополитена, и у людей не будет необходимости каждый день садиться в личные автомобили, чтобы добираться до работы.

Дело в том, что программой реновации предполагается также строительство и развитие сети районных дорог и связей. Планируя новые кварталы, городские власти будут также создавать более удобные подъезды и подходы к станциям метро и железнодорожным платформам, чтобы все это находилось в шаговой доступности. Новые кварталы будут связаны с уже действующими или строящимися станциями и линиями метро.

Также в интервью мэр отметил, что сейчас ведется строительство большого подземного кольца метро, которое пройдет, по сути дела, по этим районам, также будут проложены связки с МЦК.

26 мая в столице начался очередной этап обновления Тверской улицы. Однако в интервью НТВ мэр заверил, что это будет завершающая реконструкция центра, ее завершат к сентябрю и на будущий год больше ничего здесь перекапывать не планируют.

В конце мая введен в эксплуатацию модернизированный участок Калужского шоссе от МКАД до деревни Сосенки, таким образом добраться до Новой Москвы теперь стало проще.

Фото: скриншот с видео ntv.ru