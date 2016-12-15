Вооруженный мачете мужчина напал на Ладу с ребенком внутри

Инцидент произошел в минувшие выходные в Саратове на парковке торгового центра Happy Молл. Два водителя не поделили дорогу и один из них решил использовать в качестве аргумента латиноамериканское сельскохозяйственное орудие.

Иногда создается впечатление, что некоторые автовладельцы переиграли в GTA V (на иллюстрации) или до чертиков в глазах насмотрелись второсортных голливудских боевиков — иначе как объяснить тот факт, что взрослый мужчина возит с собой в машине мачете и не стесняется его применять? К счастью, по предварительным данным, в инциденте, имевшем месте у торгового комплекса в Саратове, никто не пострадал, владелец мачете не стал им кромсать оппонента, а лишь повредил зеркало и подфарник его автомобиля — такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Дмитрия Рассказова. Видео происшествия опубликовало на своем youtube-канале агентство «СарИнформ».

Как именно завязался конфликт, пока не известно. Не исключено, что владелец дорогого кроссовера Hyundai Santa Fe считает, что любая Лада должна ему по определению, его не смутил даже тот факт, что в Калине находится ребенок. После нанесения удара по фаре два водителя вступили в словесную дискуссию, затем любитель холодного оружия боднул водителя Калины лбом. Выплеснув агрессию, водитель кроссовера убрал мачете в багажник своей машины и покинул место происшествия, пострадавший вызвал сотрудников полиции. В настоящее время органы правопорядка проводят проверку по данному случаю, личности всех участников конфликта установлены.

В конце мая «За рулем» рассказывал о дорожной разборке на Третьем транспортном кольце Москвы, в ходе которой один из участников решил применить топор.

Повредить машину обидчика — довольно популярный вид мести. В Новосибирске недавно на месте преступления застукали пенсионерку, которая разрисовывала припаркованные на газоне автомобили.

Фото: Rockstar Games

Видео: «СарИнформ»