Японский автопроизводитель построит завод в Химках

Это один из крупных автомобильных концернов. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017).

Крупный японский автомобильный концерн рассматривает возможность создания мощностей в Московской области, а именно в городском округе Химки. Совет директоров автоконцерна рассмотрит этот вопрос осенью 2017 года.

«Японский концерн, имя не буду называть, поскольку не имею права. Это еще один автопроизводитель ведущий», — передает слова Воробьева «Лента.ру».

Губернатор уточнил, что если удастся достичь договоренности, то будет заключен инвестконтракт со всеми вытекающими последствиями. То есть вслед за сборкой машин придет и сборка автокомпонентов.

Сейчас в России продают свои легковые автомобили японские Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Honda, Subaru, Suzuki и Isuzu.

По разным причинам осилить такое строительство могут лишь две компании — Mazda и Suzuki. Однако у Мазды есть СП с Sollers, а вот Suzuki еще в докризисное время собиралась открывать производство под Санкт-Петербургом. Тогда даже называлась сумма предполагаемых инвестиций — 120 млн долларов. Выпущенные на этом заводе автомобили хотели частично экспортировать и в Европу. Планировалось, что выпускать там будут Suzuki Grand Vitara и SX4, но этим намерениям так и не суждено было сбыться.

Сейчас Suzuki продает в России кроссовер Vitara с моторами 1.6 и 1.4, рамный внедорожник Jimny и высокий хэтчбек SX4. Кроме того, компактный хэтчбек Suzuki Baleno в свое время тоже планировали завозить в Россию.

В феврале губернатор Московской области сообщил о подписании контракта по строительству завода Mercedes-Benz в Подмосковье.



Фото: stroji-remont.ru