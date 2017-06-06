Toyota Prius атакует Brabus G-класса. И побеждает... японец!

Впечатляющая авария, произошедшая в британской столице, наглядно показывает — не стоит недооценивать более компактного оппонента. Его удар может оказаться очень эффективным и результативным.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

Toyota Prius
Toyota Prius

Toyota > Prius

Перевернуть громадный «гелик» G 500 4x4², оказывается, еще проще, чем может показаться на первый взгляд. Центр тяжести уникального внедорожника на портальных мостах и с дорожным просветом в фантастические 450 мм находится в заоблачных высотах, а потому уложить его на бок способен не только сопоставимый по габаритам и массе автомобиль, но и небольшая легковушка. Разумеется, при определенной сноровке. Лондонский инцидент — яркое тому подтверждение.

По рассказу очевидцев, черная глыба не слишком удачно проскочила перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с гибридной Тойотой, которая и отправила внедорожник в полет. При этом G-класс успел разнести автобусную остановку. Судя по видео, внешние повреждения у него куда серьезнее, чем у Приуса. Интересно, что японский «Давид» победил не просто немецкого «Голиафа» Mercedes-Benz, а модифицированный вариант от Brabus с доработанной «битурбовосьмеркой» объемом 4,0 л. В результате аварии никто не пострадал.

Фото, видео: YouTube

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Комментарии (3)

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-1

Ну, видно же, что гелик отчаянно крутанул рулем пытаясь избежать столкновения, а приус только чуток подтолкнул, вот он и перевернулся. А раздули-то, раздули... В стиле жареной желтой пресы риторика... Что, зависть к большим внедорожникам гложет автора колонки? Ты давай лучше не ободряй мелких, такие столкновения крайне опасны для них. Если бы приус ровно вошел в бок такому гелику, а тот не пытался уйти от столкновения, то смотрите что бывает когда легковушка подныривает под фуру. В кратце — крыша в лепешку и трупы в салоне.

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-1

как же аляповато и дёшево он выглядит — задний «противоподкатный» брус — это просто верх дизайнерской мысли. с жёсткостью кузова всё вообще «великолепно», машина, которая может валить 200+ км/ч, просто разорвётся на куски в случае аварии, хотел бы я краш-тест посмотреть.

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+2