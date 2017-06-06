Бойня в Лондоне: Toyota Prius атаковала Brabus G-класса

Впечатляющая авария, произошедшая в британской столице, наглядно показывает — не стоит недооценивать более компактного оппонента. Его удар может оказаться очень эффективным и результативным.

Перевернуть громадный «гелик» G 500 4x4², оказывается, еще проще, чем может показаться на первый взгляд. Центр тяжести уникального внедорожника на портальных мостах и с дорожным просветом в фантастические 450 мм находится в заоблачных высотах, а потому уложить его на бок способен не только сопоставимый по габаритам и массе автомобиль, но и небольшая легковушка. Разумеется, при определенной сноровке. Лондонский инцидент — яркое тому подтверждение.

По рассказу очевидцев, черная глыба не слишком удачно проскочила перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с гибридной Тойотой, которая и отправила внедорожник в полет. При этом G-класс успел разнести автобусную остановку. Судя по видео, внешние повреждения у него куда серьезнее, чем у Приуса. Интересно, что японский «Давид» победил не просто немецкого «Голиафа» Mercedes-Benz, а модифицированный вариант от Brabus с доработанной «битурбовосьмеркой» объемом 4,0 л. В результате аварии никто не пострадал.

Другой пример бокового удара с переворотом: пикап приехал в хэтчбек на круговом движении.

Фото, видео: YouTube