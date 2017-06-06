Пьяная молодежь на Мерседесе открыла стрельбу в центре Омска

Происшествие из серии «золотая молодежь гуляет» имело место утром в воскресенье 4 июня в Омске. Компания на Мерседесе S-класса возвращалась с отдыха на природе и решила дополнительно покуражиться в городе.

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области, в 7:45 утра на улице Декабристов в районе Спортивно-концертного комплекса имени Блинова внимание одного из патрулей привлек тонированный Мерседес, из которого производилась стрельба. Как только сотрудники вневедомственной охраны попытались приблизиться к машине, водитель резко ускорился. Началось преследование, заметивший подозрительную иномарку патруль сообщил о ней другому дежурившему неподалеку экипажу, совместными действиями им удалось заблокировать Мерседес у парка «Птичья гавань» на левом берегу Иртыша.

В салоне оказались четверо молодых людей и одна девушка, все в состоянии алкогольного опьянения — это впоследствии подтвердили результаты медицинского освидетельствования. На полу между передними и задними сиденьями был обнаружен пневматический автомат Калашникова с патронами, из которого молодые люди и стреляли в воздух. Задержанные рассказали, что вернулись в Омск после отдыха в пригородной зоне Чернолучье, затеять стрельбу предложила девушка. По факту задержания оружие было изъято, в отношении 25-летнего ранее несудимого водителя проводится проверка.

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Фото: Управление Росгвардии по Омской области

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Комментарии (4)

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А может пора уже прекратить называть пьяных отморозков — «золотой молодежью»! Это «гнилая молодежь»....

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+1
Рыжий Леонид

Вы в слове «эпанутая» много ошибок сделали

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0

Ну щас опять окажется, что это все дети какого-нибудь прокурора Омской области и их дебилы-друзья — и начнется.
«Не ну а чо, они же только в воздух стреляли — вот если бы они самолично ямы на дороге заделывали — тогда бы мы их по всей строгости... пьяный за рулем? Ну с кем не бывает — не обккуренный же!»
Фу. Противно.

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+2
Каплан Илья

Это простым смертным ни капли в рот, ни сантиметра...в сторону, а вы о чём подумали))), а мажорам и их папашам дозволено. Они над законом.

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0