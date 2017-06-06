Пьяная молодежь на Мерседесе открыла стрельбу в центре Омска

Происшествие из серии «золотая молодежь гуляет» имело место утром в воскресенье 4 июня в Омске. Компания на Мерседесе S-класса возвращалась с отдыха на природе и решила дополнительно покуражиться в городе.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области, в 7:45 утра на улице Декабристов в районе Спортивно-концертного комплекса имени Блинова внимание одного из патрулей привлек тонированный Мерседес, из которого производилась стрельба. Как только сотрудники вневедомственной охраны попытались приблизиться к машине, водитель резко ускорился. Началось преследование, заметивший подозрительную иномарку патруль сообщил о ней другому дежурившему неподалеку экипажу, совместными действиями им удалось заблокировать Мерседес у парка «Птичья гавань» на левом берегу Иртыша.

В салоне оказались четверо молодых людей и одна девушка, все в состоянии алкогольного опьянения — это впоследствии подтвердили результаты медицинского освидетельствования. На полу между передними и задними сиденьями был обнаружен пневматический автомат Калашникова с патронами, из которого молодые люди и стреляли в воздух. Задержанные рассказали, что вернулись в Омск после отдыха в пригородной зоне Чернолучье, затеять стрельбу предложила девушка. По факту задержания оружие было изъято, в отношении 25-летнего ранее несудимого водителя проводится проверка.

В мае у Руслана Шамсуарова, участника скандальных гонок с полицией по Москве, изъяли машину — Mercedes-Benz G-класса.

Проблеме «небожителей» на российских дорогах посвящен недавний аналитический материал нашего правового эксперта Сергея Смирнова.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области