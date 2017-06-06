Мужчина с ходу запрыгнул в автомобиль, чтобы спасти водителя

Житель Иллинойса не просто совершил героический поступок, но и сумел молниеносно сориентироваться и принять решение. Он за несколько секунд предотвратил аварию и спас водителя!

Ренди Томпкинс из Диксона (штат Иллинойс) ехал на своем пикапе GMC Sierra, когда заметил неуверенно двигающийся автомобиль, который выехал на полосу встречного движения, сообщает Associated Press. Ренди объехал потерявший управление VW Passat, быстро припарковал свой автомобиль, подбежал к движущемуся седану и через пассажирское окно запрыгнул в салон. Как позже выяснилось, за рулем находился мужчина, у которого внезапно случился эпилептический припадок. За считаные секунды наш герой сумел остановить автомобиль и положить больному два пальца в рот, как это делают в подобных случаях, чтобы тот не проглотил язык и не задохнулся.

Все его действия удалось заснять на камеру полицейского автомобиля, который по случайности ехал сзади. Полицейские были восхищены действиями 39-летнего Томпкинса, который пришел на помощь совершенно незнакомому человеку, практически выполнив за них всю работу по предотвращению аварии и спасению человека. Увы, им не удалось также быстро сориентироваться, как Томпкинсу.

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Видео: YouTube