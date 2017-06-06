Toyota подешевела, но осталась самым дорогим автомобильным брендом

Британские аналитические агентства WPP и Kantar Millward Brown опубликовали ежегодный рейтинг ста самых дорогих мировых брендов. Нас, как всегда, заинтересовала автомобильная часть исследования.

Рейтинг The BrandZ Global Top 100 составлен британскими специалистами на основе опоросов более 3 млн потребителей по всему миру и учитывает также различные финансовые показатели компаний. Первую пятерку в абсолютном зачете в 2017 году предсказуемо заняли IT-компании: Google (245,581 млрд долларов), Apple (234,671), Microsoft (143,222), Amazon (139,286), Facebook (129,800). Любопытно, что стоимость каждой по сравнению с прошлым годом выросла.

Самым дорогим автомобильным брендом, как и год назад, стала Toyota, однако в общем зачете она потеряла две позиции и теперь находится на тридцатом месте, оценочная стоимость при этом сократилась с 29,501 млрд до 28,660 млрд долларов. Второе место в автомобильном сегменте осталось за BMW, однако стоимость немецкого бренда упала сразу на 8% (см. таблицу ниже). Наибольший рост — у разместившейся на восьмом месте компании Tesla (+32%), резко прибавили занимающие девятое и десятое места Land Rover и Porsche.

Топ-10 самых дорогих автомобильных брендов в 2017 году

№ Бренд Стоимость в 2017 году, млрд долларов США Изменение стоимости по сравнению с 2016 годом 1 Toyota 28,660 —3% 2 BMW 24,559 —8% 3 Mercedes-Benz 23,513 +4% 4 Ford 13,065 0% 5 Honda 12,163 —8% 6 Nissan 11,341 —1% 7 Audi 9,393 —1% 8 Tesla 5,876 +32% 9 Land Rover 5,534 +17% 10 Porsche 5,141 +16%

Ознакомиться с полной версией доклада по самым ценным мировым брендам можно на сайте Millward Brown.

В апреле аналитическое агентство Brand Analytics опубликовала рейтинг самых обсуждаемых автомобильных брендов в русскоязычных социальных сетях.

С другими интересными рейтингами, которые «За рулем» освещал в своих публикациях, можно ознакомиться здесь.

Фото: AP/ТАСС