Toyota подешевела, но осталась самым дорогим автомобильным брендом

Рейтинг The BrandZ Global Top 100 составлен британскими специалистами на основе опоросов более 3 млн потребителей по всему миру и учитывает также различные финансовые показатели компаний. Первую пятерку в абсолютном зачете в 2017 году предсказуемо заняли IT-компании: Google (245,581 млрд долларов), Apple (234,671), Microsoft (143,222), Amazon (139,286), Facebook (129,800). Любопытно, что стоимость каждой по сравнению с прошлым годом выросла.
Самым дорогим автомобильным брендом, как и год назад, стала Toyota, однако в общем зачете она потеряла две позиции и теперь находится на тридцатом месте, оценочная стоимость при этом сократилась с 29,501 млрд до 28,660 млрд долларов. Второе место в автомобильном сегменте осталось за BMW, однако стоимость немецкого бренда упала сразу на 8% (см. таблицу ниже). Наибольший рост — у разместившейся на восьмом месте компании Tesla (+32%), резко прибавили занимающие девятое и десятое места Land Rover и Porsche.
Топ-10 самых дорогих автомобильных брендов в 2017 году
|
№
|
Бренд
|
Стоимость в 2017 году, млрд долларов США
|
Изменение стоимости по сравнению с 2016 годом
|
1
|
Toyota
|
28,660
|
—3%
|
2
|
BMW
|
24,559
|
—8%
|
3
|
Mercedes-Benz
|
23,513
|
+4%
|
4
|
Ford
|
13,065
|
0%
|
5
|
Honda
|
12,163
|
—8%
|
6
|
Nissan
|
11,341
|
—1%
|
7
|
Audi
|
9,393
|
—1%
|
8
|
Tesla
|
5,876
|
+32%
|
9
|
Land Rover
|
5,534
|
+17%
|
10
|
Porsche
|
5,141
|
+16%
Ознакомиться с полной версией доклада по самым ценным мировым брендам можно на сайте Millward Brown.
- В апреле аналитическое агентство Brand Analytics опубликовала рейтинг самых обсуждаемых автомобильных брендов в русскоязычных социальных сетях.
- С другими интересными рейтингами, которые «За рулем» освещал в своих публикациях, можно ознакомиться здесь.
Фото: AP/ТАСС