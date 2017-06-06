В Карелии за взятки арестовали главного дорожника и его зама

Здесь действовала целая преступная группировка по разворовыванию бюджетных средств, выделенных на дорожное строительство, ремонт и реконструкцию. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Республике Карелия.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере против начальника Управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина и его зама Игоря Новокшонова. По версии следствия, чиновники в 2015 году создали преступную группу и поставили дело на поток: деньги им приносили руководители коммерческих структур, а взамен получали госконтракты на дорожные работы, покровительство при проведении аукционов на строительство, ремонт и содержание дорог, а также на содействие в осуществлении предпринимательской деятельности на территории Республики Карелия, сообщается на сайте Следственного комитета.

Установлено, что в 2015–2017 годах Никитин и Новокшонов получили от представителей одной коммерческой структуры за содействие при заключении госконтрактов взятки свыше 900 тыс. рублей, и свыше 1,8 млн рублей — от другой коммерческой организации. Также установлен факт взятки на сумму 3,3 млн рублей от руководителя одной компании за лояльность и общее покровительство в коммерческой деятельности по ремонту и строительству дорожной инфраструктуры. И это лишь выявленные эпизоды. Пока идет расследование, обвиняемые взяты под стражу, проводятся следственные действия.

Ранее СМИ писали о нескольких историях, в которых «засветилось» Управление автомобильных дорог Карелии. В частности, об аукционе на покупку трех автомобилей за 5,5 млн рублей, который управление объявило в сентябре 2016 года. Госучреждению непременно требовались полноприводные автомобили Mazda CX-5 (или эквивалент) с двигателем объемом 2,5 л, мощностью не менее 144 л.с. Недоумение также вызывала огромная сумма, которая была выделена на реконструкцию участка трассы Кочкома — Костомукша (35–44 км), 821,8 млн рублей. То есть реконструкция одного км оценивалась более чем в 90 млн рублей.

Недавно правительство подписало постановление об увеличении межремонтного срока эксплуатации дорог нового типа. Капитальный ремонт будут осуществлять раз в 24 года, косметический — раз в 12 лет.

За качество дорог начали бороться уже даже страховые компании. Так, одна из них отсудила у администрации Саратова деньги, которые пришлось возместить клиентке по каско за попавший в дорожную яму автомобиль.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС