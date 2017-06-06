Яндекс.Навигатор покажет освободившиеся парковочные места

Российский интернет-поисковик продолжает развивать свое бесплатное приложение Яндекс.Навигатор. В очередном его обновлении появилась возможность узнать о только что освободившихся местах парковки. У пользователей будет пять минут, чтобы успеть их занять.



На карте, как пояснили на сегодняшней пресс-конференции разработчики, в режиме реального времени будут появляться специальные пиктограммы в виде машинок, говорящие о том, что место освободилось. После этого у пользователя есть пять минут, чтобы занять вакантные квадратные метры — как показывает статистика сервиса, за это время информация обычно уже теряет актуальность.

Речь идет как о платных парковках (пользователи смогут увидеть данные о стоимости часа), так и бесплатных. Встроенный в программу алгоритм на основе машинного обучения определяет, едет человек или идет — эти данные передают сами пользователи, используя Яндекс.Навигатор.

Сами данные о свободных местах будут наноситься с частотой в 30 секунд. Новая возможность в навигационном приложении должна сократить время на поиск парковки для автомобиля, а значит, положительно скажется на трафике в мегаполисах.



Пока речь идет лишь о трех городах. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в их число попал и турецкий Стамбул. Уже до конца года этот список заметно расширится — сейчас бета-тестирование проводится еще в пяти крупных городах.


Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (1)

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====================98ytr98

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