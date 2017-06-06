Nissan Patrol ушел из России, производство седана Sentra приостановлено

Компания Nissan провела очередную оптимизацию модельного ряда на нашем рынке. В линейке SUV теперь — только машины российской сборки.

Nissan Sentra
Nissan Sentra

Nissan > Sentra

Nissan Patrol
Nissan Patrol

Nissan > Patrol

Nissan Patrol — машина в известной степени культовая, однако нынешнее, шестое поколение внедорожника не добилось успеха в России: в прошлом году дилеры реализовали всего 219 экземпляров, тогда как главный конкурент — Toyota Land Cruiser 200 — разошелся тиражом 12 705 штук. Одна из главных причин провала Патрола — отсутствие дизельной модификации, очень важной в сегменте полноразмерных внедорожников. На днях автомобиль исчез с российского потребительского сайта Nissan, в пресс-службе компании нам рассказали, что принято решение сфокусироваться на внедорожниках, производимых в России — Patrol, напомним, поставлялся к нам из Японии.

Таким образом, флагманом ниссановской линейки SUV у нас теперь будет среднеразмерный Pathfinder питерской сборки.

Одновременно с известием об уходе из России Патрола в некоторых СМИ появились заметки о прекращении производства в Ижевске компактного седана Nissan Sentra. В представительстве японской фирмы нам эту информацию не подтвердили и сообщили, что сборка лишь временно приостановлена, с производства модель не снята.

В прошлом году Sentra нашла в России всего 1468 покупателей — скромный показатель для локализованной модели С-класса. Для сравнения скажем, что лидирующая в этом классе Skoda Octavia в 2016 году нашла здесь 21 759 покупателей.

Sentra по-прежнему доступна у дилеров по цене от 976 тысяч рублей. Как только ранее произведенные экземпляры будут распроданы, завод в Ижевске, очевидно, сможет выпустить новые.

  • На прошлой неделе состоялась европейская премьера обновленного кроссовера Nissan X-Trail — значит, достаточно скоро обновится и одноименная модель питерской сборки.
  • Nissan Patrol очень популярен в странах Ближнего Востока, там японская фирма для удобства местного потребителя даже стала указывать мощность внедорожника в верблюжьих силах.
  • О том, как седан Nissan Sentra российской сборки зарекомендовал себя в роли таксомотора, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: Nissan

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Комментарии (27)

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0

Patrol закончился в 2010 году. И пусть большинство внедорожников не съезжает с асфальта, для их владельцев важно ощущение, что их автомобили это могут.
Разжиревший до неприличия кроссовер, по недоразумению получивший имя Patrol, такого ощущения не даёт. Он скорее говорит окружающим, что его владелец уже выполнил свою биологическую функцию и если ещё и представляет какой-то интерес для противоположного пола, то только как кошелёк с ногами.

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+2

Да непричем тут дизель, ну... 200е крузаки и бензиновые хорошо берут! Все дело в том что более 400л.с. в машине которая вовсе не премиум(финик qx80 для этого есть). Сделали бы 249л.с. для патруля и оставили 405 для qx80. В итоге люди что готовы платить грабительские налоги выбирают просто машину покруче, постатуснее, а эта застряла меж двух лагерей. Люди с деньгами но прижимистые испугаются высокого падения цены новых патрулей, грабительского налога, проблем с алюсиловым движком. Сама по себе машина довольно жесткая, крузак намного комфортнее на плохих русских дорогах. А еще крузак дешевле, не подпадает под налог на роскошь дополнительный, а патрол — подпадает! Ну, и кто в таком раскладе сделает выбор в пользу патруля? Только на вторичке, где цены выравниваются, отваливается побор на роскошь и 62й патруль имеет нормальный спрос. Идет в регионы часто, где поборы меньше в разы.

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+2

====================
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Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
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====================

====================
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Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
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====================

====================
Заработок от 6OOO рублей в день!
БЕЗ ваших усилий и ежедневной работы!
Вот вам — нужен заработок в интернете?
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 6ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
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====================
656

Ответить#
-6

====================
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БЕЗ ваших усилий и ежедневной работы!
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Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 6ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка
====================

====================
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====================
978fds98dfs978

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-6

Ща набегут путриоты и будут орать: «да нам никто не нужен, пусть валят в свою Японию!»

Раз поорут, два раза поорут, десять раз поорут, а пртом ррраз — и ВАЗик за три миллиона для народа выкатят: ненуачо — конкуренты-то все свалили, можно любую цену назначать.

Главное, сами-то путриоты на ВАЗиках ездить не готовы — но придется привыкать. Пока их хозяева «Кортеж» на вторичку выкидывать не начнут, года три придется путриотам, кривясь, кататься на ВАЗиках по три ляма.

Сбудется мечта ВАЗофила:
ВАЗ — лучшая легковая машина в России...
Потому что больше никаких нет!....

А потом введем талоны на хлеб и мыло, и стройными рядами пойдем работать на благо клептократизма под крики путриотов о том, что все прекрасно, а цены на госуслуги и коммуналку нам повышают враги из-за бугра.

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-6
Каплан Илья

Каплан у тебя опять всё в одну кучу. Зачем нужен Патрол по цене двухсотого Крузака, да ещё и с бензиновым движком? Был бы дизель, был бы спрос.

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-1
Veresov Kirill

Бензиновые крузаки расхватывают тоже неплохо. Не в дизеле дело!

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+2
Veresov Kirill

Был бы налог нормальный, был бы спрос.
Была бы экономика нормальная — был бы спрос.
А вообще — все взаимосвязано: почему налог от 100 сил повышается резко? Потому что ВАЗ до недавнего времени больше не мог:)

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0
Каплан Илья

Налог не показатель. Налог прерогатива местных властей, как хотят, так и устанавливают. В Оренбургской до 100 л.с. налог не платят вообще. А в Белгородской области до 100 л.с. 15 рублей за лошадь. В некоторых южных республиках тоже смешной налог даже на мощные автомобили, чем некоторые индивидуумы пользуются.

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0
Каплан Илья

И вовсе не из-за ВАЗа, когда эту градацию вводили, бюджетки вообще не имели движков более 100 лошадей, ни наши ни иностранные.

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0
Veresov Kirill

До 100 л.с. это всякие жигули да Логаны, с владельцев таких авто брать уже нечего, вот и налоги копеечные. Если таких владельцев еще «поджать» то они чего доброго баррикады возводить начнут))))

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0
Каплан Илья

Двухсотые TLC нормально разбирают, а у Патрула одни сослагательные. Видимо, дело-то в нём ;)

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0
Demitrius

Видимо дело в том, что мимо какой госконтры ни пройди — везде одни 200 стоят пополам с Рэйнджами.
А должны бы стоять Патриоты пополам с Нивами.
Доступно?:)

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0
Каплан Илья

Патрол этот интересен был на вторичке, с пробегами 40 тыс, от 3х годовалых цена 1.5...2.0 ляма.

Ликвидность [у нас не ругаются]. Налог с 405лс огого.

А если новый стоит так же как 200ка новая? Ну может чуть дешевле...

Про ВАЗ я не ясно, каким боком к этому сегменту...

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+2
О. Евгений

А, у него всегда одна пластинка. То ли больной, то ли это его работа.

А про Патрол... Ожидаемо. Честно говоря, я думал он уйдет с рынка сразу после появления.
Единственно я не понял, зачем они из Патфайндера большой кросовер сделали? Почти все владельцы предыдущей модели ценят именно за проходимость, для этого и брали.

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0
Баронин Сергей

Ага, а у вас две пластинки: одна про «хочу Весту универсал» вторая — «у меня есть два миллиона»;)
Забавный вы, Сергей — универсал после минивэна покупать и выдавать это за свой осознанный выбор:)
Тем более — универсал ВАЗ:)

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-2
Каплан Илья

А что не так с выбором человека? Я тоже предпочитаю универсалы и минивены, которые практически исчезли с рынка РФ. Недавно смотрел Шкоду универсал — ценник астрономический, в 1,5 раза выше, чем у лифтбека. Отсутствие локализации, печаль.

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0
Азаров Владимир

Да не, просто чувак планирует пересесть с минивэна (пусть даже это и ср...ный Опель) на «отечественный» универсал, и всерьез уверен, что в нем ему будет лучше и ломаться он будет реже...
Как сказал классик — «блажен, кто верует — тепло ему на свете».
А по факту — у чувака просто нет денег на нормальный автомобиль взамен нынешнего.
И нет, чтобы так и сказать: начинаются загоны про осознанный выбор, отрицание очевидных косяков ВАЗиков — да флаг ему в руки, хочет любиться с Вестой — его право. Но пусть не пропагандирует это распилооткатное ведро.

Еще раз про цены. Это не Шкода дорогая, это рубль дешевый.
А кто в этом виноват, как раз и пилят бабло на «поддержке отечественного производителя».

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0
Баронин Сергей

Тоже с пафиком странный ход, раздутый кашкай+2. Да еще и трансформация салона шаг назад. Сиденья хотя б 40.20.40 сделали, чтоб с лыжами удобнее по горнолыжкам ездить к примеру.

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0
О. Евгений

Элементарно, Ватсон — ВАЗ символизирует отсутствие конкуренции.
К тому все идет: те ушли, эти ушли, один ВАзик скоро и останется.

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-2
Каплан Илья

Возможно. Но вот бакс взлетел в 2 раза и иномашинки стали стоить очень дорого. Патрол 3.2 стоил, со скидкой за 2.8 можно было. А сейчас он в 4–5 лямов вроде по прайсу в максималке.

С вазом не могу параллель провести, но вот с баксом легко.

А еще хонда пилот... та же участь. Эх, хорошие машинки.

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0
О. Евгений

Были...

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0
Каплан Илья

Ага, корейцев за уши не оттащишь :), да и другие стараются адаптироваться. А для этого нужна локализация причем глубокая. Кто хочет работать, те идут по этому пути, кто не хочет, те уже ушли. Ну а с Патролом я уже объяснил. Двухсотый тому пример, продается отлично для своего класса.

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0
Veresov Kirill

Ой, да ладно?
Что же там корейцы так сильно локализовали?
Послушать ВАЗофилитиков, так движки и КПП у них — и те  китайские.
Резина?
Ткани салона?
Ну что?))))

Послушать ВАЗофилитиков, так корейцы на рынке РФ несут колоссальные убытки — лишь бы долю этого рынка удержать:)

А вы тут распинаетесь про «лохализацию» и «кто хочет работать»
Вы уж договоритесь между собой, что именно врать, а то глупо выходит.

Тойоту 200 госучреждения в основном закупают за бюджетное бабло. Запрети им это — и все точно так же сдуется и у Тойоты.
А именно Тойота — потому что эти рэкетиры недостреленные с 90-х так привыкли.

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0
Каплан Илья

Собственно, потому то и уходят, что никому не нужен недопремиум от Ниссана :)
Приплести ВАЗ это надо было суметь, но вы смогли))

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0
Demitrius

Собственно, потому и не нужны, что у людей денег нет. В том числе — из-за ВАЗа.
Вы не забыли, что треть (точно не помню) стоимости Патрола — это пошлина?
Мы кого этой пошлиной от Ниссана защищаем? Тойоту?;)))

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0