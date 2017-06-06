Nissan Patrol ушел из России, производство седана Sentra приостановлено

Компания Nissan провела очередную оптимизацию модельного ряда на нашем рынке. В линейке SUV теперь — только машины российской сборки.

Nissan Patrol — машина в известной степени культовая, однако нынешнее, шестое поколение внедорожника не добилось успеха в России: в прошлом году дилеры реализовали всего 219 экземпляров, тогда как главный конкурент — Toyota Land Cruiser 200 — разошелся тиражом 12 705 штук. Одна из главных причин провала Патрола — отсутствие дизельной модификации, очень важной в сегменте полноразмерных внедорожников. На днях автомобиль исчез с российского потребительского сайта Nissan, в пресс-службе компании нам рассказали, что принято решение сфокусироваться на внедорожниках, производимых в России — Patrol, напомним, поставлялся к нам из Японии.

Таким образом, флагманом ниссановской линейки SUV у нас теперь будет среднеразмерный Pathfinder питерской сборки.

Одновременно с известием об уходе из России Патрола в некоторых СМИ появились заметки о прекращении производства в Ижевске компактного седана Nissan Sentra. В представительстве японской фирмы нам эту информацию не подтвердили и сообщили, что сборка лишь временно приостановлена, с производства модель не снята.

В прошлом году Sentra нашла в России всего 1468 покупателей — скромный показатель для локализованной модели С-класса. Для сравнения скажем, что лидирующая в этом классе Skoda Octavia в 2016 году нашла здесь 21 759 покупателей.

Sentra по-прежнему доступна у дилеров по цене от 976 тысяч рублей. Как только ранее произведенные экземпляры будут распроданы, завод в Ижевске, очевидно, сможет выпустить новые.

На прошлой неделе состоялась европейская премьера обновленного кроссовера Nissan X-Trail — значит, достаточно скоро обновится и одноименная модель питерской сборки.

Nissan Patrol очень популярен в странах Ближнего Востока, там японская фирма для удобства местного потребителя даже стала указывать мощность внедорожника в верблюжьих силах.

О том, как седан Nissan Sentra российской сборки зарекомендовал себя в роли таксомотора, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: Nissan