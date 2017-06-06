Nissan Patrol ушел из России, производство седана Sentra приостановлено

Компания Nissan провела очередную оптимизацию модельного ряда на нашем рынке. В линейке SUV теперь — только машины российской сборки.

Nissan Sentra
Nissan Sentra

Nissan > Sentra

Nissan Patrol
Nissan Patrol

Nissan > Patrol

Nissan Patrol — машина в известной степени культовая, однако нынешнее, шестое поколение внедорожника не добилось успеха в России: в прошлом году дилеры реализовали всего 219 экземпляров, тогда как главный конкурент — Toyota Land Cruiser 200 — разошелся тиражом 12 705 штук. Одна из главных причин провала Патрола — отсутствие дизельной модификации, очень важной в сегменте полноразмерных внедорожников. На днях автомобиль исчез с российского потребительского сайта Nissan, в пресс-службе компании нам рассказали, что принято решение сфокусироваться на внедорожниках, производимых в России — Patrol, напомним, поставлялся к нам из Японии.

Таким образом, флагманом ниссановской линейки SUV у нас теперь будет среднеразмерный Pathfinder питерской сборки.

Одновременно с известием об уходе из России Патрола в некоторых СМИ появились заметки о прекращении производства в Ижевске компактного седана Nissan Sentra. В представительстве японской фирмы нам эту информацию не подтвердили и сообщили, что сборка лишь временно приостановлена, с производства модель не снята.

В прошлом году Sentra нашла в России всего 1468 покупателей — скромный показатель для локализованной модели С-класса. Для сравнения скажем, что лидирующая в этом классе Skoda Octavia в 2016 году нашла здесь 21 759 покупателей.

Sentra по-прежнему доступна у дилеров по цене от 976 тысяч рублей. Как только ранее произведенные экземпляры будут распроданы, завод в Ижевске, очевидно, сможет выпустить новые.

  • На прошлой неделе состоялась европейская премьера обновленного кроссовера Nissan X-Trail — значит, достаточно скоро обновится и одноименная модель питерской сборки.
  • Nissan Patrol очень популярен в странах Ближнего Востока, там японская фирма для удобства местного потребителя даже стала указывать мощность внедорожника в верблюжьих силах.
  • О том, как седан Nissan Sentra российской сборки зарекомендовал себя в роли таксомотора, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: Nissan

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Комментарии (4)

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0

Ща набегут путриоты и будут орать: «да нам никто не нужен, пусть валят в свою Японию!»

Раз поорут, два раза поорут, десять раз поорут, а пртом ррраз — и ВАЗик за три миллиона для народа выкатят: ненуачо — конкуренты-то все свалили, можно любую цену назначать.

Главное, сами-то путриоты на ВАЗиках ездить не готовы — но придется привыкать. Пока их хозяева «Кортеж» на вторичку выкидывать не начнут, года три придется путриотам, кривясь, кататься на ВАЗиках по три ляма.

Сбудется мечта ВАЗофила:
ВАЗ — лучшая легковая машина в России...
Потому что больше никаких нет!....

А потом введем талоны на хлеб и мыло, и стройными рядами пойдем работать на благо клептократизма под крики путриотов о том, что все прекрасно, а цены на госуслуги и коммуналку нам повышают враги из-за бугра.

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+3
Каплан Илья

Патрол этот интересен был на вторичке, с пробегами 40 тыс, от 3х годовалых цена 1.5...2.0 ляма.

Ликвидность [у нас не ругаются]. Налог с 405лс огого.

А если новый стоит так же как 200ка новая? Ну может чуть дешевле...

Про ВАЗ я не ясно, каким боком к этому сегменту...

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0