В России стартовали продажи кроссовера Renault Koleos второго поколения

Новый Koleos будет доступен на нашем рынке исключительно в сочетании с полным приводом и вариатором. Страна производства — Южная Корея.

Дорожный просвет нового Колеоса в российской спецификации составляет 210 мм

Renault Koleos второго поколения — это клон популярного у нас среднеразмерного японского кроссовера Nissan X-Trail, но с подретушированной на французский манер внешностью и практически полностью оригинальным салоном. Автомобиль дебютировал в апреле прошлого года на автосалоне в Пекине и стал первой моделью Renault, собираемой на новом совместном с Dongfeng предприятии в китайском городе Ухань. В Россию, однако, будут поставляться Колеосы корейской сборки, причем в довольно богатых комплектациях, так что прямой конкуренции с Икстрейлом, по крайней мере с его начальными версиями, не будет.

Базовая версия Executive с бензиновым атмосферным 2,0-литровым двигателем (144 л.с.), вариатором и полным приводом стоит 1 699 000 рублей. В ней есть система стабилизации, терминал ЭРА-ГЛОНАСС, фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, пакет курильщика, датчики давления в шинах, защита картера двигателя и колесных арок, автоматический стояночный тормоз, 18-дюймовые колесные диски из легкого сплава, мультимедийная система R-LINK 2 с 7-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади.

Версия Premium с 2,5-литровым бензиновым двигателем (171 л.с.) оценивается в 2 009 000 рублей. В нее добавляются кожаная обивка сидений, полностью светодиодная оптика и омыватели фар, разноцветная настраиваемая светодиодная подсветка салона, система автоматического складывания задних сидений в ровный пол, система мониторинга слепых зон, мультимедийная система с 8,7-дюймовым экраном планшетного типа.

Самый дорогой, дизельный Koleos (2,0 л, 177 л.с.) в комплектации Premium стоит 2 169 000 рублей. Любопытно, что у Икстрейла такого мощного дизеля нет — японский кроссовер предлагается у нас со 130-сильным двигателем 1.6 dCi.

Есть у Колеоса и несколько опций, например, панорманая стеклянная крыша с люком, вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, автопарковщик, система открывания багажной двери взмахом ноги под задним бампером.

Оформить заказ на новый Renault Koleos можно не только у дилеров, но и в онлайн-шоуруме на русскоязычном сайте французской марки.

Первым автомобилем Renault, который можно купить в России через интернет, стал компактный кроссовер Kaptur.

Эксперты «За рулем» уже протестировали новый Koleos, причем на российских дорогах.

Фото: Renault