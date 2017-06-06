Верховный суд признал невиновной автомобилистку, не желающую отвечать за своего мужа

Несмотря на то, что превышение скорости было зафиксировано видеокамерой, а по закону в большинстве случаев виновником признается владелец транспортного средства, женщине удалось доказать, что за рулем находился ее супруг, и постановления нижестоящих судов были отменены.

Гражданка Новичкова обратилась с жалобой в Верховный суд РФ с просьбой отменить решения нижестоящих судов о признании ее виновной в административном правонарушении. Изначально решение было вынесено судьей Ленинского районного суда города Ижевска, а Верховный суд Удмуртской республики подтвердил правоту нижестоящей инстанции.

Новичкова была признана виновной в превышении скорости на 24 км/ч, которое зафиксировала камера фотовидеофиксации «Арена», то есть ее автомобиль двигался со скоростью 64 км/ч вместо разрешенных 40 км/ч. В результате женщине был выписан штраф в размере 500 рублей. Она с этим решением не согласилась и стала доказывать, что в момент фиксации нарушения, 9 июля 2016 года, за рулем находилась не она, а ее супруг. Тот ее слова подтвердил, кроме того, в доказательство был предоставлен полис ОСАГО, куда были внесены и его данные. Она попросила отменить постановление об административном правонарушении и штраф как незаконные.

Согласно КоАПу, виновным за нарушение, зафиксированное камерой фотовидеофиксации, признается собственник автомобиля, за исключением случаев, когда удается доказать, что управление было передано другому лицу или на момент фиксации нарушения есть заявление от собственника о том, что транспортное средство было похищено и он не может за него отвечать.

Верховный суд признал доводы автовладелицы убедительными, постановил удовлетворить ее жалобу и решения нижестоящих судов. Производство по делу об административном правонарушении было прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5. Таким образом, женщина признана невиновной, а превысивший скорость муж уже не может быть привлечен к административной ответственности, так как все сроки рассмотрения этого дела истекли. Неясным в этой истории остается лишь одно — зачем автовладелице понадобилось затевать эту судебную волокиту ради 500 рублей? Скорее всего, тут дело было в принципе, вероятно, свято соблюдавшая всю жизнь ПДД женщина посчитала позором, что ее обвиняют в проступке, которого она не совершала. В любом случае, своего она добилась.

Верховный суд встал на сторону автовладельца, которого лишили прав за пьянку, но при этом медосвидетельствование было проведено с грубыми нарушениями.

Что делать и кому предъявлять претензии, если автомобиль пострадал в результате нарушения ПДД другим водителем, но прямого столкновения при этом не было? Это также было разъяснено в постановлении ВС.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС