Вышел Stonic из тумана: Kia показала новый кроссовер

Субкомпактный паркетник корейской марки представлен на официальных скетчах. Живой показ ожидается осенью.

Красивые рисунки малыша Stonic получились у корейцев. Жаль только, что их, как и в случае с большинством скетчей, следует «делить на два»: товарный автомобиль ожидается более скромной наружности, в чем нас уже не раз убеждали сводки фотошпионов. Stonic будет более сдержанным и, конечно, обойдется без огромных колес, сделавших бы честь любому концепткару. Разумеется, не намечается ничего общего с китайским субкомпактом KX3.

С начинкой пока картина не вполне ясна. Известно, что кроссовер разработан на шасси Kia Rio, но получит ли он полный привод, загадка. Производитель хранит молчание, а наши коллеги из британского издания Auto Express утверждают, что аудитории придется довольствоваться лишь моноприводной модификацией. Линейку двигателей новинка, скорее всего, унаследует у Rio. При таком раскладе на рынок Европы она выкатится с 1,0-литровым трехцилиндровым наддувным двигателем с непосредственным впрыском и атмосферными «четверками» объемом 1,25 и 1,4 л, а также с турбодизелем «один и четыре». В Штатах кроссовер, очевидно, предложат с бензиновым мотором 1.6 GDI. Мы почти уверены, что как минимум в Старом Свете Stonic заработает титул самого популярного продукта Kia: сегмент субкомпактных кроссоверов продолжает расти и за первый квартал 2017 года его объем вырос на 16%, до 435 187 экземпляров.

Недавно мы представляли вашему вниманию первые изображения нового Kia Rio для российского рынка. Седан начнут выпускать на предприятии в Санкт-Петербурге летом и выведут на рынок в сентябре.

На Шанхайском мотор-шоу показали довольно интересный маленький седан Kia Pegas. Фактически это местная Rio, которую в Китае кличут K2, но с измененной внешностью и более доступная.

Фото: Kia