На перекрестке судьбы: случайное спасение семейства с детьми

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела жутковатую аварию. Две легковушки столкнулись, и одна из них вылетела на тротуар, «собрав» людей.

Toyota Yaris
Toyota Yaris

Toyota > Yaris

Opel Corsa
Opel Corsa

Opel > Corsa

Стечение обстоятельств, не иначе. На тесном перекрестке в Бенфлите, английское графство Эссекс, произошла авария, которая чуть было не закончилась трагедией. Vauxhall Corsa ударил проезжавшую мимо Toyota Yaris. Японский хэтчбек вылетел прямиком на тротуар и снес нескольких пешеходов, проходивших мимо. Людей спасла изгородь, которая смягчила удар. Страшно представить себе последствия подобного ДТП с «участием» крепкой стены. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Фото, видео: YouTube

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Комментарии (3)

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0

Как-то странно, вроде там должны по левой стороне ехать, а едут по правой, а тётка из Яриса справа вышла.

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А кто должен пропускать?
У которого помеха слева?
Это же Великобритания.

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