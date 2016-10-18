На перекрестке судьбы: случайное спасение семейства с детьми

Стечение обстоятельств, не иначе. На тесном перекрестке в Бенфлите, английское графство Эссекс, произошла авария, которая чуть было не закончилась трагедией. Vauxhall Corsa ударил проезжавшую мимо Toyota Yaris. Японский хэтчбек вылетел прямиком на тротуар и снес нескольких пешеходов, проходивших мимо. Людей спасла изгородь, которая смягчила удар. Страшно представить себе последствия подобного ДТП с «участием» крепкой стены. К счастью, никто серьезно не пострадал.
- Невнимательность иной раз может закончиться переворотом. Таким итогом стал близкий контакт пикапа и маленького хэтчбека.
- Иногда отжигают и водители грузовиков — дорожные великаны при перестроении порой не замечают окружающих и готовы тащить застрявшую легковушку за собой хоть на край света.
Фото, видео: YouTube