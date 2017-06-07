Спасибо забору: легковушка подмяла пешеходов

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела жутковатую аварию. Две легковушки столкнулись, и одна из них вылетела на тротуар, «собрав» людей.

Toyota Yaris
Toyota Yaris

Toyota > Yaris

Opel Corsa
Opel Corsa

Opel > Corsa

Стечение обстоятельств, не иначе. На тесном перекрестке в Бенфлите, английское графство Эссекс, произошла авария, которая чуть было не закончилась трагедией. Vauxhall Corsa ударил проезжавшую мимо Toyota Yaris. Японский хэтчбек вылетел прямиком на тротуар и снес нескольких пешеходов, проходивших мимо. Людей спасла изгородь, которая смягчила удар. Страшно представить себе последствия подобного ДТП с «участием» крепкой стены. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Фото, видео: YouTube

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