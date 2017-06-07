Спасибо забору: легковушка подмяла пешеходов

Крета 1.6 с полным приводом и автоматом: Каптюр, сдавайся! До сих пор полноприводная Hyundai Creta была дороговата, поскольку предлагалась только с двухлитровым мотором, только с автоматической коробкой и только в комплектации Comfort — за 1 179 900 рублей. На такую версию клевал лишь каждый третий покупатель. А теперь корейцы выкатили полноприводную Крету с мотором 1.6. В Hyundai ожидают, что с ней доля продаж машин с AWD вырастет с 30 до 50%. Тест Skoda Kodiaq там, где прошла Нива Не ожидал я, что чехи доберутся так далеко, аж до самой Аляски, где живут медведи породы кодьяк. Не удивлюсь, если Шкода Кодиак завтра начнет покорять эту бывшую российскую территорию. Автомобиль года: тестируем Peugeot 3008 В конкурсе «Европейский автомобиль года» фирма Peugeot победила в пятый раз. В прежние времена триумфаторами были исключительно легковые машины, а на этот раз лавры достались кроссоверу Peugeot 3008. Или это не кроссовер? Ответ зависит от того, в какой стране идет спор.