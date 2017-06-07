Гонщица Кортни Форс выжила в страшной аварии на скорости 530 км/ч

Симпатичная 28-летняя блондинка Кортни Форс может подать пример храбрости многим мужчинам. Она не только не растерялась во время страшной аварии, но и уже на следующий день снова отправилась в бой.

Кортни Форс

В дрэг-рейсинге аварии случаются регулярно, но, к сожалению, не все они заканчиваются для гонщиков благополучно. Американке Кортни Форс повезло: несмотря на шокирующую аварию, запечатленную видеокамерой, эффектная пилотесса физически не пострадала, да и духом, похоже, совершенно не упала.

ЧП произошло 2 июня во время заездов в Эппинге, штат Нью-Гэмпшир. Сразу после старта машина Кортни начала вилять, а на скорости 530 км/ч двигатель болида взорвался, объятая огнем гонщица врезалась в ограждение, но уже через несколько секунд благополучно покинула разрушенную машину и подняла руки вверх, чтобы показать, что с ней все в порядке. По трибунам прокатился вздох облегчения.

Позже в своем Твиттере Кортни поблагодарила создателей болида и организаторов соревнований из National Hot Rod Association за высокие стандарты безопасности, спасшие ей жизнь. Уже 3 июня она приняла участие в квалификационных заездах на другой машине, а в финальной воскресной гонке 4 июня заняла почетное второе место в классе Funny Car.

Завязывать с автоспортом Кортни решительно не собирается, она буквально помешана на гонках, равно как и члены ее семьи: муж Грэхэм гоняется в IndyCar, а сестра Бриттани, как и Кортни, делает успехи в дрэг-рейсинге: в заездах 4 июня она победила в своем классе Top Fuel.

Кортни Форс поздравляет свою сестру Бриттани Форс с победой в гонке 4 июня в Эппинге

Дрэг-рейсинг набирает популярность и в России, причем в наших соревнованиях участвуют порой совершенно уникальные болиды, созданные, например, на базе ВАЗ‑2108.

Фото: Courtney Force Twitter

Видео: NHRA