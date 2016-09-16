1000 километров на одной заправке: битопливная Веста пошла в серию

Vesta CNG использует в качестве топлива метан и бензин. Купить новую модификацию пока нельзя, первые серийные экземпляры поступят на тестирование в корпоративные парки.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Впервые битопливную Ладу Весту представили прошлым летом на выставке «Иннопром 2016» в Екатеринбурге, теперь же экономичная модификация встала на конвейер. Производитель сообщает, что на одной заправке автомобиль способен проехать более 1000 километров, при этом водитель в любой момент может переключить питание двигателя с метана на бензин. Утверждается также, что использование метана увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза.

Металлокомпозитный газовый баллон расположен в багажнике, сразу за спинкой заднего сиденья. Его емкость составляет 90 л и может вместить 18 кубометров газа. Баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва корпуса и неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Разработчики подчеркивают также безопасность метана по сравнению с пропан-бутаном: при утечке метан рассеивается в атмосфере, а не скапливается в месте повреждения баллона, создавая таким образом пожароопасную ситуацию.

Когда именно Lada Vesta CNG поступит в розничную продажу и сколько будет стоить, пока неизвестно.

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1000 километров на одной заправке: битопливная Веста пошла в серию

Фото: АВТОВАЗ

1000 километров на одной заправке: битопливная Веста пошла в серию
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Отзывы о LADA Vesta (2)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

так ничевошный ! ПОТЯНЕТ С ПИВОМ

Недостатки:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

Комментарий:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

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Комментарии (4)

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И тут же в соседней статье «... 1 кубометр газа равнозначен 1 литру бензина.»
18 дополнительных «литров бензина» это сильно. )))

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Люди в Хабаровске уже на водороде ездят!
А у Вас прошлый век.

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вопрос: цена на сколько увеличится?

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Это еще более непонятная модификация, чем универсал. Кому ее впарить?

Частникам? Так [у нас не ругаются] им метан? И башажник купированный.
Таксистам? Они не возят длинномеров, но не берут Весту в такси. И снова [у нас не ругаются] им метан?

В итоге — как и с электрической Ладой.
Сделали «чтобы было».

Ок.
А зачем?
Нет ответа.
И только бюджетные деньги снова со свистом улетели в трубу...

ВАЗ такой ВАЗ...

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