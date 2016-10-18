Nissan бесплатно заменит неправильные рули Terrano

Японский автопроизводитель отзывает в России 976 ранее проданных экземпляров модели Terrano. На них обнаружен дефект рулевого колеса, способный привести к некорректной работе подушки безопасности.

Nissan Terrano
Nissan Terrano

Nissan > Terrano

Сразу скажем, что сервисная кампания никак не связана со злополучными, смертельно опасными эйрбэгами Takata, в данном случае проблема куда проще, вот как она описана на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва автомобилей Nissan Terrano является выявленная ошибка, допущенная при выпуске проектной документации. На некоторых транспортных средствах с начальным уровнем комплектации могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации. В связи с чем существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки. Вследствие этого спиральный кабель подушки безопасности водителя при повороте рулевого колеса может соприкасаться с подрулевым переключателем. При эксплуатации автомобиля спиральный кабель может быть поврежден, в результате чего включается сигнализатор неисправности подушки безопасности».

Всего отзыву подлежат 976 кроссоверов, произведенных с марта по ноябрь 2016 года, список их VIN-номеров приведен на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Nissan бесплатно поменяют дефектное рулевое колесо на узел надлежащего качества, при необходимости будет также произведена замена подрулевого рычажка.

  • Недавно Nissan Terrano российской сборки пережил очередное легкое обновление и при этом подорожал.
  • На этой неделе стало известно о том, что с российского рынка ушел флагманский внедорожник Nissan Patrol, а производство в Ижевске компактного седана Sentra приостановлено.

Фото: Nissan

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Отзывы о Nissan Terrano (1)

Nissan 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Машине нужен хороший 6 ступенчатый автомат с полным приводом, тогда и спрос вырастет.

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Комментарии (1)

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