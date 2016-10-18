Nissan бесплатно заменит неправильные рули Terrano

Песочница для взрослых: испытываем карьерный самосвал (и новый пикап Isuzu) Компания Isuzu представила новую версию пикапа D-Max Arctic Trucks с внушительного размера колесами и увеличенным клиренсом. А в качестве десерта я поработал в карьере на 16-кубовом самосвале Isuzu Giga. Дешевле 1 миллиона рублей: в продаже полноприводная Крета 1.6 До сих пор полноприводная Hyundai Creta была дороговата, поскольку предлагалась только с двухлитровым мотором, только с автоматической коробкой и только в комплектации Comfort — за 1 179 900 рублей. На такую версию клевал лишь каждый третий покупатель. А теперь корейцы выкатили полноприводную Крету с мотором 1.6. В Hyundai ожидают, что с ней доля продаж машин с AWD вырастет с 30 до 50%. Тест Skoda Kodiaq там, где прошла Нива Не ожидал я, что чехи доберутся так далеко, аж до самой Аляски, где живут медведи породы кодьяк. Не удивлюсь, если Шкода Кодиак завтра начнет покорять эту бывшую российскую территорию.