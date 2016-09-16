Nissan бесплатно заменит неправильные рули Terrano

Меняем лампы фар через подкрылок В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как заменить лампы фар на автомобиле Suzuki Grand Vitara. Уступать или нет? Проверь себя на знание ПДД Мы продолжаем разбирать дорожные споры на примерах из жизни. А лично вы уверены в том, что примете правильное решение, если вдруг судьба заведет вас на этот перекресток? От Лады до Porsche: ищем самый большой бак и самую дешевую лошадиную силу Ежегодно мы с коллегами тестируем десятки, если не сотни самых разных автомобилей. Большие и маленькие, дорогие и дешевые, экономичные и прожорливые. Разница может достигать поистине колоссальных значений. Как вам тот факт, что рабочий объем самого «большого» двигателя (6752 куб.см) превышает объем самого «маленького» (216 «кубиков») в тридцать один раз?