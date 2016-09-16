Nissan бесплатно заменит неправильные рули Terrano

Сразу скажем, что сервисная кампания никак не связана со злополучными, смертельно опасными эйрбэгами Takata, в данном случае проблема куда проще, вот как она описана на сайте Росстандарта:
«Причиной отзыва автомобилей Nissan Terrano является выявленная ошибка, допущенная при выпуске проектной документации. На некоторых транспортных средствах с начальным уровнем комплектации могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации. В связи с чем существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки. Вследствие этого спиральный кабель подушки безопасности водителя при повороте рулевого колеса может соприкасаться с подрулевым переключателем. При эксплуатации автомобиля спиральный кабель может быть поврежден, в результате чего включается сигнализатор неисправности подушки безопасности».
Всего отзыву подлежат 976 кроссоверов, произведенных с марта по ноябрь 2016 года, список их VIN-номеров приведен на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Nissan бесплатно поменяют дефектное рулевое колесо на узел надлежащего качества, при необходимости будет также произведена замена подрулевого рычажка.
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Фото: Nissan