Тест-драйв не задался: лихой пилот разложил Porsche 911

Верно говорят: часто аварийные ситуации начинаются со слов «смотри, как я умею». «Гонщик» за рулем Porsche красиво вошел в поворот, а вышел из него задом наперед.

Тест-драйв перед покупкой новенькой машины проходит по-разному. Одни «соискатели» осторожно и бережно едут во время ознакомительной поездки, а другие пытаются выжать все соки из автомобиля и понять, соответствует ли он высоким ожиданиям. Во время «испытательного полета» будущий покупатель Porsche переборщил со скоростью в повороте и не разошелся с автомобилем, ехавшим навстречу. Если бы не злополучная «встречка», купе наверняка вышло бы из заноса, водитель получил бы затрещину от представителя салона и все закончилось бы, вероятно, даже покупкой. Но в конкретном случае 911-й превратился в груду железа. Судить об этом по видео довольно сложно, но в описании к видео говорится, что автомобиль «затотален».

Гонки на дорогах общего пользования вообще до добра не доводят, о чем нам напоминает лихач на спортседане Holden.

А вот еще один пример, когда гонка на дорогах общего пользования закончилась очень печально, да еще и в тоннеле.

Фото, видео: YouTube