Мега-«сарай»: Mercedes-AMG C 63 S мощнее новой Ferrari 812

В великолепном жанре «дорожный монстр в шкуре добропорядочного универсала» новый герой. Супер-«цешка» доработана в компании Wimmer Rennsporttechnik и по отдаче находится в шаге от гиперкаров.

Для обычного пользователя Mercedes-AMG C 63 S находится где-то между истребителем и космическим шаттлом. Суперуниверсал в S-версии, как и стандартный спорткар, оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, но выдает не 476, а все 510 «лошадей» и разгоняется до сотни за 4,1 секунды. Стоит ли желать большего? В Wimmer Rennsporttechnik отвечают утвердительно.

Тюнеры создали монстра, причем это нисколько не преувеличение. Частенько для повышения отдачи наддувного мотора в ход идет лишь новая прошивка управляющей электроники, а здесь все сложнее и масштабнее. Агрегат получил более производительные турбонагнетатели, другой интеркулер и апгрейды топливной системы, а также спортивный выпускной тракт. Мощность после этого выросла радикально — до 801 л.с., а тяга составила 900 Нм! Это на 61 л.с. больше, чем у Lamborghini Aventador S, и на 1 л.с. превышает поголовье «скакунов» двигателя V12 новейшей Ferrari 812 Superfast. Мелочь, а тюнерам приятно! О динамике не сообщается, а максимальная скорость для такого чудища вполне обыденная — 320 км/ч. Также суперкар оснащен спортивной подвеской KW и 20-дюймовыми колесными дисками с покрышками 245/30–20 спереди и 265/20–20 сзади.

Тюнинговые компании продолжают самозабвенно модифицировать Mercedes-AMG G-класса. Недавно RevoZport представила апгрейды, повышающие мощность внедорожника до 700 л.с.

Пока афтермаркет-специалисты совершенствуют товарный Mercedes-Benz, спортивное подразделение Mercedes-AMG готовит гиперкар Project One с формульной начинкой.

Фото: Wimmer Rennsporttechnik