Летающие КАМАЗы в Волгограде

Репетиция перед «Шелковым путем» состоялась: летающие КАМАЗы покорили «Великую степь — Дон».

В Волгоградской области прошел третий этап чемпионата России по ралли-рейдам — гонка под названием «Великая степь — Дон». Многие участники рассматривали ее именно как тренировку перед изматывающим марафоном «Шелковый путь», который стартует в июле. Благо, ралли-рейды похожи: рельефом — немного, погодой — больше, неожиданным развитием событий — особенно.

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Действительно, прошедшая гонка получилась весьма жаркой, а главное непредсказуемой в соревновательной части. Дебютную победу в серии одержал экипаж братьев Андрея и Владимира Новиковых (Suprotec Racing), а их весьма сильные соперники либо остались позади, либо вовсе сошли.

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Перед стартом ралли-рейда список фаворитов включал в себя трех лидеров сезона: победителя предыдущего этапа в Крыму Виктора Хорошавцева (Aspec Motorsport), амбициозного Новикова, идущего третьим в чемпионате Владимира Фролова (ATT—Racing). К ним примкнули и легенды российского автоспорта Борис Гадасин (Suprotec Racing) и Сергей Успенский («Успенский Ралли Техника»).

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По итогам пролога в лидеры гонки вышли, как и ожидалось, Борис Гадасин и Андрей Новиков. Не так далеко от них по времени расположились Виктор Хорошавцев и Владимир Фролов. Однако в субботу все изменилось: Гадасин и Хорошавцев заблудились на первом же спецучастке, на втором гонщик команды Suprotec Racing застрял в броду, а представитель Aspec Motorsport был вынужден сойти — на его BMW срезало кардан.

Борис Гадасин: «Трасса достаточно интересная, но есть вопросы к написанию легенды. В некоторых местах мы ехали „по глазам“. Были броды, и в одном из них мы сели, нас КАМАЗ вытаскивал (прим.: экипаж Айрата Мардеева). По технике и пилотированию все нормально. Песчаные участки были интересны».

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Из-за проблем с навигацией — некоторые отрезки дистанции участники проезжали фактически вслепую, без использования легенды — многие гонщики потеряли массу времени на поиск верного маршрута. По итогам дня в лидеры вышел экипаж Андрея и Владимира Новиковых, следом за ним финишировали Алексей Черкесов / Артем Шевелев (Virazh) и Владимир Фролов / Алексей Шапошников.

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В третий день гонки участников ждал только один спецучасток, и он решил судьбу «бронзы»: автомобиль Владимира Фролова сначала отказался заводиться на старте, а затем и вовсе остановился на трассе. В результате на третье место в итоговой классификации поднялся Борис Гадасин, который все же справился со множеством злоключений. «Серебро» удержал Алексей Черкесов, «золото» досталось Андрею Новикову.

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В зачете Т2 победителем стал экипаж Константина Иванова / Александра Горькова (AVMOTORSPORT), в зачете Т3 — дуэт Игоря Хмельницкого / Дмитрия Кожухова, в зачете «Рейд-спорт» — экипаж Максима Кирпилева / Олега Тюпенкина (Virazh).

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И, конечно, не было равных грузовикам «КАМАЗ-мастер» в зачете Т4. Команда выставила на гонку два экипажа: Айрата Мардеева и Антона Шибалова. Главная задача — тренировка перед «Шелковым путем», в первую очередь для нового штурмана Дмитрия Свистунова, который едет с Айратом.



Собственно, спор за победу и разгорелся между Мардеевым и Шибаловым. Причем последний очень хорошо знаком с трассой: в 2015 году Антон одержал здесь победу, четырежды принимал участие и дважды поднимался на подиум в ралли «Шелковый путь», часть маршрута которого пролегала через волгоградские степи.

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Однако общего знания трассы оказалось недостаточно, и на финише Айрат опередил Антона на 32 минуты, одержав победу в классе Т4. Третье место досталось экипажу Александра Обухова / Александра Лагуты (GAZ RAID SPORT).

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Теперь участники Чемпионата России по ралли-рейдам соберутся вместе только после окончания марафона «Шелковый путь»: следующий этап состоится 25–27 августа в Саратове.

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Фотографии: Алексей Сергеев, НП РОСРР