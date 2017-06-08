Бразильский сериал: Renault Kaptur прошел серию краш-тестов

Российский Kaptur и бразильский Captur — ближайшие родственники и отличаются, в сущности, лишь комплектацией и местом сборки. Прежде этот глобальный французский кроссовер на платформе В0 независимых испытаний на безопасность не проходил, поэтому мы и решили рассказать вам о результатах бразильской версии.

Euro NCAP бил Renault Captur в 2013 году, но то был европейский кроссовер, более компактный, чем российский и бразильский, созданный на «тележке» Clio, а значит к нашему Каптюру его результаты неприменимы. Бразильский отличается от нашего более богатой базовой комплектацией: в нее включены четыре подушки безопасности и преднатяжители ремней, тогда как у базового российского Каптюра подушек только две, а преднатяжителей не предусмотрено вовсе. Это означает, что переносить результаты краш-тестов бразильского Каптюра на российский можно лишь с известной долей условности. Тем не менее очень любопытно, как показала себя силовая структура кузова при типовых ударах, ведь не факт, что российский Kaptur вообще когда-нибудь попадет на независимые испытания безопасности.

Latin NCAP проводит только два краш-теста из обширной материнской программы Euro NCAP: фронтальный удар о деформируемый барьер со смещением и боковой удар. В обоих Captur показал себя хорошо: самая большая нагрузка зафиксирована на груди манекена-водителя, но она оранжевого, то есть далеко не смертельного цвета — есть лишь небольшой риск получить перелом ребер. За защиту взрослых, таким образом, Captur получил 30,27 балла из 34 возможных и 4 звезды рейтинга. Защита детей была оценена на «троечку»: 33,68 балла из 49 возможных, но опасных нагрузок датчики манекенов-малышей также не зарегистрировали.

Визуально масштаб разрушений кузова опасений не вызывает, клетка салона цела, деформация в района пола оценена экспертами как незначительная.

Также Latin NCAP протестировал работу системы стабилизации Каптюра, замечаний к ее работе нет.

В целом бразильский Captur показал себя молодцом, остается надеяться, что наш, российский Kaptur в плане безопасности не сильно хуже.

В мае фирма Renault отзывала в России 10 116 Каптюров из-за риска перетирания тормозного шланга.

Один Renault Kaptur уже полгода находится в нашем редакционном парке. О том, как он зарекомендовал себя, читайте в промежуточном итоговом отчете.

Фото, видео: Latin NCAP