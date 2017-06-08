Дешевле некуда: представлен новый бюджетный седан Hyundai Reina

Премьера состоялась на автомобильной выставке в китайском городе Чунцин. Reina позиционируется как модель начального уровня и будет дешевле седана Verna, известного в России под именем Solaris.

Даже по китайским меркам автосалон в Чунцине считается заштатным, зато в этом городе с 50-миллионным (!) населением много потенциальных покупателей бюджетных автомобилей, поэтому фирма Hyundai решила провести премьеру своего субкомпактного седана Reina именно здесь, тем более что ближайшая крупная международная выставка (в Чэнду) состоится только в конце лета.

Reina — это аналог бюджетного седана Kia Pegas, представленного в апреле на автосалоне в Шанхае. В основе обеих машин — платформа Kia K2/Hyundai Verna (Rio/Solaris по-нашему) прошлого поколения (колесная база — 2570 мм), в продаже на китайском рынке они появятся осенью.

Любопытно, что старая Verna в Китае выпускается параллельно с новой, а Reina будет еще доступнее, чем Verna прошлого поколения, при этом новый бюджетный седан имеет оригинальный кузов, выполненный в современном фирменном стиле. Цены пока не названы, но китайские СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщают, что базовая Reina будет стоить порядка 60 тысяч юаней (500 тысяч рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ), тогда как старая Verna стоит сейчас минимум 73 900 юаней (615 тысяч рублей).

Reina будет оснащаться безальтернативным бензиновым двигателем 1.4 мощностью 95 л.с., в пару ему положена 5-ступенчатая МКП либо 4-ступенчатый гидромеханический автомат. Фотографий салона пока нет, но производитель обещает современный дизайн и продвинутую мультимедийную систему с поддержкой актуальных смартфонных интерфейсов — она должна привлечь к новому седану молодых покупателей.

Появится ли Reina в нашей стране, неизвестно. Это возможно лишь при условии локализации производства, но питерский завод Hyundai и так сейчас работает на пределе своих возможностей. Теоретически Reina могла бы заинтересовать многих российских автолюбителей (равно как и Kia Pegas), тем более что при смене поколений Solaris подорожал и стал многим не по карману. При цене 500 тысяч рублей Hyundai Reina была бы у нас настоящим хитом, но пока об этом можно только мечтать и завидовать китайцам.

В апреле на Шанхайском автосалоне дебютировал компактный кроссовер Hyundai ix35 нового поколения, созданный специально для китайского рынка как семейная и более практичная альтернатива Туссану.

Осенью на российский рынок вернется в обновленном виде бизнес-седан Hyundai Sonata.

Фото: autohome.com.cn