Дешевле некуда: представлен новый бюджетный седан Hyundai Reina

Премьера состоялась на автомобильной выставке в китайском городе Чунцин. Reina позиционируется как модель начального уровня и будет дешевле седана Verna, известного в России под именем Solaris.

Даже по китайским меркам автосалон в Чунцине считается заштатным, зато в этом городе с 50-миллионным (!) населением много потенциальных покупателей бюджетных автомобилей, поэтому фирма Hyundai решила провести премьеру своего субкомпактного седана Reina именно здесь, тем более что ближайшая крупная международная выставка (в Чэнду) состоится только в конце лета.

Reina — это аналог бюджетного седана Kia Pegas, представленного в апреле на автосалоне в Шанхае. В основе обеих машин — платформа Kia K2/Hyundai Verna (Rio/Solaris по-нашему) прошлого поколения (колесная база — 2570 мм), в продаже на китайском рынке они появятся осенью.

Любопытно, что старая Verna в Китае выпускается параллельно с новой, а Reina будет еще доступнее, чем Verna прошлого поколения, при этом новый бюджетный седан имеет оригинальный кузов, выполненный в современном фирменном стиле. Цены пока не названы, но китайские СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщают, что базовая Reina будет стоить порядка 60 тысяч юаней (500 тысяч рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ), тогда как старая Verna стоит сейчас минимум 73 900 юаней (615 тысяч рублей).

Reina будет оснащаться безальтернативным бензиновым двигателем 1.4 мощностью 95 л.с., в пару ему положена 5-ступенчатая МКП либо 4-ступенчатый гидромеханический автомат. Фотографий салона пока нет, но производитель обещает современный дизайн и продвинутую мультимедийную систему с поддержкой актуальных смартфонных интерфейсов — она должна привлечь к новому седану молодых покупателей.

Появится ли Reina в нашей стране, неизвестно. Это возможно лишь при условии локализации производства, но питерский завод Hyundai и так сейчас работает на пределе своих возможностей. Теоретически Reina могла бы заинтересовать многих российских автолюбителей (равно как и Kia Pegas), тем более что при смене поколений Solaris подорожал и стал многим не по карману. При цене 500 тысяч рублей Hyundai Reina была бы у нас настоящим хитом, но пока об этом можно только мечтать и завидовать китайцам.

  • В апреле на Шанхайском автосалоне дебютировал компактный кроссовер Hyundai ix35 нового поколения, созданный специально для китайского рынка как семейная и более практичная альтернатива Туссану.
  • Осенью на российский рынок вернется в обновленном виде бизнес-седан Hyundai Sonata.

Дешевле некуда: представлен новый бюджетный седан Hyundai Reina

Фото: autohome.com.cn

Дешевле некуда: представлен новый бюджетный седан Hyundai Reina
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Комментарии (24)

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В пробках стоять самое.то!гонять негде кругом камеры и на парковке мало места занимает.пусть везут.

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0
Безымянный

Слыш!хватит мцсорить!

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0

Мда, мы вернулись в 2011, когда вышел солярис, ровно с той же ценой, ровно с теми же параметрами! В итоге ничего не изменилось, в чем прикол?? Не понимаю!

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0

В городе Чунцин живёт 8 млн, а в провинции действительно 50

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0

А вот и конкурент грантам и ондонам....

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0
О. Евгений

не конкурент он им

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+1

Симпатичное авто, нам его везите, за 500 000 разберут как горячие пирожки.

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+3

Странно, почему китайцы при наличии собственного автопрома допускают продажу корейского бюджетника за условные 500К, а мы даже ВАЗики в 500К упихнуть не можем?
Что же нам мешает?
А, знаю — распилы и откаты. Ну еще «Платон» и «Крымнаш».

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-4
Каплан Илья

«Что же нам мешает? „

нам мешают болтуны и демагоги типа тебя, которые могут только языком чесать и всех критиковать, кретины одним словом!
а Крым в самом деле наш, т.е. русский, а не твой...

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+7
Александр67

Утютю, кто это тут тявкает?:)))
Чувак, который себе и Солярис позволить не может?:)))

Можете еще подлизнуть едрисне всякой в открытую — авось оценят;)
Пишите больше проплаченных комментов, может, заработаете хоть на бракоВАЗик:)

Наш, наш Крым:)
Еще долго будет бабло из народа РФ сосать.
И мост туда построй, и электричество дай, а толку с того Крыма — как с ежа перьев.

Ваша зарплата в рублях (и моя, кстати, тоже), потеряла треть покупательной способности из-за Крыма.
Не жалко?) А мне жалко.
Ездить туда отдыхать вы будете на две недели в год, а оплачивать — вечно. И дети ваши, и внуки.

Путриоты такие путриоты — больше-то гордиться нечем, толко тем, что Крым — «наш»;)

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-10
Каплан Илья

Илья, вы в курсе что рубль обвалился из-за падения цен на нефть?
Если ответ да, то объясните, почему вы увязываете обесценивание своей заработной платы в рублях с возвращением Крыма. Вероятно, вы считаете что возвращение Крыма обрушило цены на нефть. Внимание вопрос:
Причем здесь глобальный рынок нефти и небольшой полуостров Крым?)

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0
Demitrius

Деметриус, вы перелергиваете снова:)
Процитируйте, где я хоть раз написал или хотя бы намекнул, что Крым надо кому-то вернуть?
Не выдавайте плоды вашего воспаленного воображения за плоды моего воспаленного воображения, очень вас прошу:)

А теперь вопрос по геополитике: кто у нас (неофициально, но твердо) регулирует цены на нефть в мире? (Я подскажу — чуваки в звездно-полосатых трусах).
Далее — кого более всего «адела» аннексия Крыма? (Я подскажу: тех же звездно-полосатых чуваков). Украину — тоже, но согласитесь, геополитический и глобальноэкономический вес Украины нынче так себе.

И теперь сложив два и два получаем четыре: Крым стал одной из основных причин искусственного падения цен на нефть.
Следовательно — это из-за Крыма у нас рубль упал.
И это я еще не говорю про санкции.

Я эту логическую цепочку вам выкатываю уже не первый раз — и вы, не имея аргументов против, каждый раз сливаетесь.

Так будет и сейчас.
Не надоело?

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+1
Каплан Илья

Илья, вы хотя бы перечитывайте то, что сами написали, т.к. иногда пишите просто невпопад :)

Процитируйте, где я хоть раз написал или хотя бы намекнул, что Крым надо кому-то вернуть?

А я разве вам приписывал такие слова? Правда? Где?)
Напомню, в предыдущем комментарии я написал «объясните, почему вы увязываете обесценивание своей заработной платы в рублях с возвращением Крыма.»
Это был ответ, на вашу фразу:
Ваша зарплата в рублях (и моя, кстати, тоже), потеряла треть покупательной способности из-за Крыма.

Далее
Я эту логическую цепочку вам выкатываю уже не первый раз — и вы, не имея аргументов против, каждый раз сливаетесь.
Вот здесь как нигде идеально подходят слова про плоды вашего воспаленного воображения :)

Посмотрим, кто у нас крупнейшие экспортёры нефти:
1 место среди крупнейших стран-экспортеров нефти занимает Саудовская Аравия.
2 место. Россия
3 место. Объединенные Арабские Эмираты
4 место. Кувейт
5 место. Ирак
6 место. Нигерия
7 место. Катар
8 место. Иран
Где же тут ваши звёзднополосатые кумиры? Почему экспортируют все, а цену устанавливают они? Пока что, все ваши теории не более чем думки бабушек, которые любят всякие теории заговоров, массонов и прочее. И в 2008 году цена на нефть тоже падала до 38$ за баррель, там тоже кто-то какой-то Крым у США оттяпывал или другое что придумаете?)

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0
Demitrius

Букв много, смысла мало.
Смиритесь уже с тем, что Крым я путриртам буду припоминать пока кто-то из нас не помрет:)

Мы, конечно, крупнейшие экспортеры, но за ниточки дергают совершенно иные люди.
Обидно, непутриотично... но правда.

Ее трудно принять, но вам придется, Деметриус:)

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-4
Каплан Илья

Я согласен, что за ниточки дергают другие люди. Но ваша беда в том, что вы не видите дальше своего носа. Причём здесь Крым, если Россия мешает США строить однополярный мир. То, что США тайно и явно рассоривают Россию с соседями это одна большая работа, которая идёт со времен холодной войны. Разделяй и властвуй, помните?
Вот сейчас вы всё валите на Крым, как бы осуждая то, что мы не угодили США. А вы предлагаете лечь под них и делать всё, чтобы не рассердить их?)

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0
Каплан Илья

Путина забыли... И Обаму.

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+2
dmikar

Путина давно пора забыть.
А при чем тут Обама?

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-19
Каплан Илья

теперь в лифтах с сыт не Обама а Трамп

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+1
Бу Андерсон

Спасибо за уточнение:)

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+1
Каплан Илья

Илья, как не можем в 500? Гранта от 390 000, правда комплектация «барабан»))))) Можно наверное еще дешевле, но тогда двигатель просто в багажник положат)))))

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0
Безымянный

А те же китайцы у нас ещё дешевле предлагают, причём двигатель вовсе не лежит в багажнике. Причём с двумя подушками, а не одной, ЭУРом, четырьмя электростеклоподъёмниками, электроприводом и обогревом зеркал, кондеем, парктроником, ПТФ, сигналкой и музыкой. Всё это за 370 000. Правда ещё теснее, чем Гранта, ну и, конечно же, жалкая никчёмная пузотёрка. (Это про Лифан Смайли).
Почему наши на своей земле такой же набор за те же деньги предложить не могут?

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0
Алексей

Потому что по ТЗ от Госдуры народ должен СТРАДАТЬ!!!:)

Ответ на вопрос «почему не можем?» давно известен — осталось ответить на вопрос «как это изменить?»

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0
Безымянный

Была уже такая тачка — с двигателем в багажнике. Называлась «Запорожец»:)
Не надо так больше.

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+1