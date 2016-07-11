Купи «блоху»: самый маленький в мире автомобиль выставлен на продажу

Британская одноместная малолитражка Peel P50 считается самым маленьким серийным автомобилем в мире, а Peel Trident — ее ближайший брат, с более элегантным кузовом, исполненным в аэрокосмическом стиле. Один из немногих выживших экземпляров, прошедший реставрацию, выставлен на продажу на аукционе RM Sotheby’s.

Фирма Peel Engineering Company зародилась на острове Мэн на послевоенной волне потребительского интереса к предельно простым и дешевым автомобилям. Впоследствии она канула в Лету вместе с прочими производителями «кабиненроллеров», но ее творения остались в истории как самые маленькие среди себе подобных.

Первая модель — Peel P50 — стала звездой Ютуба (более 14 млн просмотров) благодаря Джереми Кларксону, а вот Trident куда менее известен широкой общественности, хотя обладает на фоне P50 рядом преимуществ. Во-первых, у «трезубца» (так с английского переводится Trident) более интересный и весьма модный по меркам 60-х аэрокосмический дизайн: передняя часть обтекаемого кузова представляет собой поднимающийся вверх фонарь с пластиковой, полностью прозрачной верхушкой. В солнечную погоду, которая в Великобритании случается нечасто, в таком аквариуме, конечно, будет жарко — на этот случай разработчики предусмотрели с левой стороны фонаря сдвижной вентиляционный лючок.

Во-вторых, Trident, в отличие от Peel P50, двухместный при почти тех же габаритах. На практике залезть в такую «блоху» вдвоем смогут лишь очень малогабаритные и близкие друг другу люди, но факт остается фактом — при желании можно.

В-третьих, Trident оснащался более мощным 98-кубовым двигателем и автоматической трансмиссией, однако представленный на фотографиях экземпляр — из ранней серии, его выпустили в 1965 году, и силовой агрегат у него такой же, как у Peel P50: одноцилиндровый мотоциклетный мотор рабочим объемом 50 куб. см и 3-ступенчатая ручная коробка передач. Реверса в коробке не предусмотрено: если водителю приспичит развернуться в тесном пространстве, то придется выбраться из кабины, приподнять Trident за корму и нацелить в нужном направлении… Заявленная производителем максимальная скорость — 61 км/ч.

Выставленный на аукционе экземпляр был вывезен в США, в 2014 году он прошел полную реставрацию и сейчас находится в идеальном состоянии, в качестве бонуса нынешний владелец предлагает некий набор уникальной заводской литературы и полный комплект оригинальных документов на машину. Торги пройдут в городе Монтерей, штат Калифорния, 18–19 августа текущего года. Trident выставлен на продажу без резерва, так что уйдет по-любому, хоть за «три копейки». Не желаете поторговаться?

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Фото: RM Sotheby’s