Будни «учителей»: Chevrolet Camaro повесился на столбе

По видео сложно судить, насколько аварийную ситуацию создал водитель красной машины, из которой ведется съемка. При выезде на главную дорогу он в последний момент увидел мчащийся кабриолет Chevy Camaro пятого поколения и затормозил. Судя по всему, водителю маслкара не пришлось уворачиваться, но он решил «лечить» оппонента старым способом — оттормозил его несколько раз. А затем и вовсе оказался, прямо скажем, в нестандартной ситуации. В повороте драйвер потерял контроль над машиной, и Camaro эффектно наскочил на столб, да так и повис на нем.
- Дорожные противостояния вообще до добра не доводят. И порой могут продолжаться долго.
Фото, видео: YouTube