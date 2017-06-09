Будни «учителей»: Chevrolet Camaro повесился на столбе

Водитель кабриолета решил «полечить» соседа по потоку. Свое веское слово сказала карма.

По видео сложно судить, насколько аварийную ситуацию создал водитель красной машины, из которой ведется съемка. При выезде на главную дорогу он в последний момент увидел мчащийся кабриолет Chevy Camaro пятого поколения и затормозил. Судя по всему, водителю маслкара не пришлось уворачиваться, но он решил «лечить» оппонента старым способом — оттормозил его несколько раз. А затем и вовсе оказался, прямо скажем, в нестандартной ситуации. В повороте драйвер потерял контроль над машиной, и Camaro эффектно наскочил на столб, да так и повис на нем.

Дорожные противостояния вообще до добра не доводят. И порой могут продолжаться долго.

Фото, видео: YouTube