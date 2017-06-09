Увидеть звук: Jaguar F-Type SVR приобщился к киматике

Рев компрессорного V8 — услада для ушей любого автолюбителя, но фирма Jaguar нашла способ еще и показать его. Смотрим видео и наслаждаемся.

Киматика — это наука, изучающая формообразующие свойства звуковых волн. Большого прикладного значения она пока не имеет, зато довольно широко используется в различных перформансах. Так, например, видеоролик на Ютубе новозеландского артиста Найджела Стэнфорда, где он заставляет плясать под музыку огонь, воду и даже электричество, собрал уже более 13 млн просмотров.

Ягуаровскому видеоролику пока далеко до таких показателей, но неравнодушных к машинам зрителей он наверняка порадует больше. Звук, снимаемый с двух микрофонов, установленных в районе моторного отсека и выхлопных труб, транслируется на 28 громкоговорителей с положенными на них черными пластинами. На каждую пластину насыпаны маленькие белые зернышки, под воздействием звука они создают динамично меняющийся симметричный узор и нервно вздрагивают при смене передач.

Напомним, что SVR — это топ-версия Ягуара F-Type, оснащенная 5,0-литровым бензиновым V8 c механическим нагнетателем. Максимальная мощность в 575 л.с. достигается при 6500 об/мин. В России такой автомобиль стоит от 10 122 000 рублей.

Этой весной Jaguar F-Type обновился и получил новую базовую модификацию с 4-цилиндровым мотором.

В феврале Porsche опубликовала на Ютубе видеоролик с пятью самыми приятными на слух моделями, созданными за всю историю немецкой фирмы.

Фото, видео: Jaguar, Nigel John Stanford