Голова оказалась крепкой: Chevy Corvette с водителем попал под дерево

Во время урагана смертельную опасность несут рекламные щиты и другие конструкции, уязвимые перед силой стихии. Но, пожалуй, самое страшное — падающие деревья. С этим в полной мере согласится американец, чудом уцелевший после падения на его Corvette гигантского ствола.

Одно дело, когда шквальный ветер оставляет разбитые стекла и неприятные, но ремонтируемые вмятины на кузове автомобиля, не влияющие на его работоспособность. И совсем другое — очутиться погребенным в своей машине под огромным деревом. Так произошло с американцем Сонни Диксоном, которого в дороге застал мощный ураган. «Я не видел шоссе, не видел места, где можно припарковаться и переждать ливень», — признается он.

А потом произошло самое неприятное. На дорестайлинговый Chevrolet Corvette C4 рухнуло дерево, пугающее своими размерами. Оно играючи проломило крышу и оказалось в салоне. В такой ситуации человек, казалось бы, не мог выжить, но парню повезло. Голова, конечно, пострадала и не нее наложили 22 шва, но сам Диксон жив. Как он уцелел? Полагаем, свою роль могла сыграть достаточно низкая посадка в Корвете и, вероятно, не слишком высокий рост героя плюс, конечно же, стечение обстоятельств.

Бывают случаи, когда люди отделываются царапинами в тяжелейших авариях. Один из примеров — ДТП в Калифорнии с почти разорванным пополам седаном и его водительницей, получившей легкие травмы.

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Фото: Charlotteobserver