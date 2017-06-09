Пенсионерка с феном стала грозой автолихачей и звездой интернета

Всего за неделю 63-летняя жительница городка Хакнолл, графство Ноттингемшир, стала национальным героем Великобритании. Она нашла простой, но очень эффективной способ приструнить гоняющих перед ее домом автомобилистов и мотоциклистов.

Зовут народного борца за безопасность и тишину Джин Брукс, она прославилась тем, что просто стоит за забором своего дома с феном в руках и пугает таким образом водителей проезжающих мимо машин — они принимают бытовой прибор за полицейский радар и сбрасывают скорость. Репортаж о мисс Брукс новостной канал BBC опубликовал на своем сайте и в социальных сетях 2 июня, и уже через пару дней он стал настоящим хитом интернета — только в Facebook его к настоящему моменту посмотрели более 33 млн раз!

Многие интернет-пользователи выражают мисс Брукс поддержку, некоторые даже приезжают в Хакнолл, чтобы сделать с ней селфи, благодарят ее, дарят подарки. Один незнакомец в прошлое воскресенье ночью привез к ее дому 200 игрушек, мисс Брукс раздала их детям. Свои бдения у дороги с феном в руках пенсионерка в интервью ВВС объяснила так:

«Если мы не можем чувствовать себя в безопасности на наших улицах, то как, черт возьми, мы собираемся сделать безопасным весь мир?»

Мисс Брукс говорит также, что очень переживает за своих соседей, за их детей, которые могут пострадать из-за несущихся по дороге машин и мотоциклов. Ее собственный кот имеет всего три лапы — одну он потерял как раз в результате дорожно-транспортного происшествия. Наши британские коллеги выяснили, что мисс Брукс — видный деятель местной общины: несмотря на возраст, она много времени и сил тратит на работу в благотворительной сфере, в детских домах и больницах.

В России тоже недавно обнаружилась инициативная пенсионерка, которая объявила войну водителям, паркующим свои машины на газоне. Вот только способ борьбы с ними она выбрала весьма сомнительный.

Фото, видео: Caters Clips/youtube