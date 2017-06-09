Citroen C3 Aircross: модельщики «спалили» очередную новинку

В свое время несанкционированный дебют в 43-м масштабе совершили Land Rover Discovery Sport и Volvo S90, теперь же в Сеть попала фотография «игрушечного» кроссовера Citroen C3 Aircross. Официально новый французский субкомпактный паркетник существует пока только в виде концепта, дебютировавшего весной на Женевском автосалоне, а серийная версия ожидается нынешней осенью.
Серийная версия, если судить по масштабной копии, отличается от концепта незначительно: обычные зеркала заднего вида вместо камер, традиционные двери с рамками для стекол, выштамповки на боковинах чуть меньшего размера, увеличенная фальшрадиаторная решетка.
Французская фирма пока ничего не сообщала о технической начинке Citroen C3 Aircross, но мы почти уверены, что в основе грядущей новинки лежит платформа PF1, то есть C3 Aircross будет ближайшим родственником Peugeot 2008 и Opel Crossland X (фирма Opel, напомним, теперь входит в состав PSA Group). В модельном ряду Citroen субкомпактный паркетник, вероятно, заменит микровэн С3 Picasso.
- В апреле фирма Citroen представила на Шанхайском автосалоне новый компактный кроссовер C5 Aircross.
- В мае на российском рынке появилась новая модификация компактвэна Citroen Grand C4 Picasso со 115-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой МКП.
Фото: Citroen, worldscoop.forumpro.fr