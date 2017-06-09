Citroen C3 Aircross: модельщики «спалили» очередную новинку

Производители масштабных моделей уже не первый раз раскрывают внешность автоновинок до их официальной премьеры. Очередная утечка позволяет оценить, как будет выглядеть серийный субкомпактный кроссовер Citroen C3 Aircross.

Кто именно произвел данную «сувенирку», неизвестно, но, скорее всего, это французская фирма Norev либо китайская IXO.

В свое время несанкционированный дебют в 43-м масштабе совершили Land Rover Discovery Sport и Volvo S90, теперь же в Сеть попала фотография «игрушечного» кроссовера Citroen C3 Aircross. Официально новый французский субкомпактный паркетник существует пока только в виде концепта, дебютировавшего весной на Женевском автосалоне, а серийная версия ожидается нынешней осенью.

Серийная версия, если судить по масштабной копии, отличается от концепта незначительно: обычные зеркала заднего вида вместо камер, традиционные двери с рамками для стекол, выштамповки на боковинах чуть меньшего размера, увеличенная фальшрадиаторная решетка.

Citroen C-Aircross Concept

Французская фирма пока ничего не сообщала о технической начинке Citroen C3 Aircross, но мы почти уверены, что в основе грядущей новинки лежит платформа PF1, то есть C3 Aircross будет ближайшим родственником Peugeot 2008 и Opel Crossland X (фирма Opel, напомним, теперь входит в состав PSA Group). В модельном ряду Citroen субкомпактный паркетник, вероятно, заменит микровэн С3 Picasso.

В апреле фирма Citroen представила на Шанхайском автосалоне новый компактный кроссовер C5 Aircross.

В мае на российском рынке появилась новая модификация компактвэна Citroen Grand C4 Picasso со 115-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой МКП.

Фото: Citroen, worldscoop.forumpro.fr