Lamborghini сделает протезы для Феррари

Фирма Lamborghini гораздо шире своих основных конкурентов использует в конструкции автомобилей углепластик. Неудивительно, что ее опыт работы с этим инновационным материалом интересует не только автомобильные компании.

Весной прошлого года Lamborghini представила купе Centenario с полностью углепластиковым кузовом. У Ferrari таких моделей пока нет, хотя и она композитными материалами не брезгует — в середине 80-х суперкар 288 GTO одним из первых в мире получил кузов, в котором использовались карбон и кевлар. Легендарная Скудерия, однако, к данной заметке никакого отношения не имеет: Феррари — это фамилия ученого и президента Хьюстонского медицинского научно-исследовательского института, который специализируется на биоинженерии, трансплантации органов и протезировании.

Мауро Феррари обратился в Lamborghini с целью проведения совместных исследований в области композитных материалов применительно к их использованию в протезировании человеческих органов. Карбоновые «косточки» куда ближе по массе к натуральным, нежели металлические и металлокерамические, при этом обладают отменной прочностью и долговечностью. Необходимо, правда, понять, насколько те или иные компоненты углепластика подходят для использования внутри человеческого тела, ведь некоторые смолы, применяющиеся для пропитки углеродных волокон, довольно токсичны. Автомобильные инженеры и врачи-ученые планируют вместе разработать такие состав и структуру композитного материала, которые были бы безопасны и максимально удобны для человека.

Любопытно, что уже довольно длительное время Lamborghini сотрудничает и с другими известными медицинскими учреждениями, занимающимися изучением инновационных конструкционных материалов.

Недавно эксперт «За рулем» Стас Панин на примере седана Audi A8 нового поколения выяснил, какой материал для кузова лучше — сталь, алюминий или карбон.

Углепластик уже добрался и до автомобильной подвески: минувшей весной компания Magna представила разработанные для моделей Ford карбоновые подрамники.

Фото: Lamborghini, Zuma/ТАСС