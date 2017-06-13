Ричард Хаммонд разбился в хорватском суперкаре

Самый неугомонный член команды шоу The Grand Tour снова отличился. И вновь выжил!

Ричард Хаммонд — парень неуемный. Увы, ему уже не раз приходилось расплачиваться за свои рискованные действия. Пожалуй, впервые он по-настоящему заставил поволноваться своих коллег и поклонников в 2006 году, попав в жуткую аварию на дрэгстере Vampire на скорости около 463 км/ч и получив травму головного мозга. Еще один экстремальный эпизод произошел весной этого года — телеведущий «разложился» на мотоцикле во время съемок в Мозамбике. И теперь вот новая история.

Хаммонд принимал участие в соревновании по подъему на холм в Швейцарии и пилотировал не какой-то там спорткар, а уникальный электрический 1224-сильный хорватский Rimac Concept_One, способный разгоняться до сотни за 2,5 с и выжимать 355 км/ч. В один из поворотов этот монстр вошел, но так из него и не вышел, а улетел вниз по склону и загорелся. Потрясенный Джереми Кларксон потом сказал, что это была самая серьезная авария, которую он видел в своей жизни. Тем не менее Хаммонд смог выбраться из автомобиля перед тем, как началось фаер-шоу, и отделался травмой колена. Ему предстоит операция, но Ричард шутит, что после этого колено будет напоминать швейцарский нож.

В конце 2016 года Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд запустили новую социальную сеть Drivetribe. Она представляет собой сообщество по интересам, где могут быть тематические группы, объединенные как вокруг марки и модели, так и вокруг любых автомобильных тем.

Фото: John Neff

Видео: YouTube