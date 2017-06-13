Сурово, по-челябински: леди разнесла парковку

Для седана Volkswagen Polo теперь доступен бюджетный спортпакет Весной прошлого года российский Volkswagen Polo обзавелся подогретой версией GT со 125-сильным бензиновым турбомотором, но она оказалась слишком дорогой для простых трудящихся. Пакет опций «Спорт» адресован тем, у кого денег в обрез, но эффектную машину очень хочется. Стало известно, сколько потратят на новые дороги в Москве в ближайшие два года Глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев рассказал о новых дорогах, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2018–2019 годах. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства. Беспилотный мотоцикл шокировал автолюбителей Беспилотные автомобили на французских дорогах уже появлялись не раз, но в них для подстраховки все же сидели люди, а тут — мотоцикл без седока несется во весь опор по автостраде! Есть чему удивиться!