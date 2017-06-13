Сурово, по-челябински: леди разнесла парковку

Кроссоверу Nissan Qashqai досталось. Дважды! Все бурное и пугающее действие произошло в одном из челябинских дворов прямо под пристальным взором камеры наружного наблюдения. Дама на седане Kia Rio второго поколения пыталась припарковаться и в итоге причалила в стоящий позади паркетник. Самое интересное произошло потом — автомобиль рванул вперед, налетел на уклон, а затем полетел назад и с новой силой ударил многострадальный Nissan. Со стороны маневр выглядел так, словно водительница перепутала педали и при этом сильно испугалась. Самое главное, что пострадавших нет.
- Женщина за рулем — великая сила. А если их две и стоят они друг напротив друга, не имея желания уступить, получается долгая схватка.
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Фото, видео: YouTube