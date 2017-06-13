Сурово, по-челябински: леди разнесла парковку

Странная авария произошла в одном из дворов Челябинска. Женщина на Kia Rio не совсем удачно, но очень зрелищно запарковалась.

Кроссоверу Nissan Qashqai досталось. Дважды! Все бурное и пугающее действие произошло в одном из челябинских дворов прямо под пристальным взором камеры наружного наблюдения. Дама на седане Kia Rio второго поколения пыталась припарковаться и в итоге причалила в стоящий позади паркетник. Самое интересное произошло потом — автомобиль рванул вперед, налетел на уклон, а затем полетел назад и с новой силой ударил многострадальный Nissan. Со стороны маневр выглядел так, словно водительница перепутала педали и при этом сильно испугалась. Самое главное, что пострадавших нет. Женщина за рулем — великая сила. А если их две и стоят они друг напротив друга, не имея желания уступить, получается долгая схватка.

Другие видео происшествий смотрите здесь. Фото, видео: YouTube