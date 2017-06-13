Жаркая, летняя, не для нас: компания Hyundai представила молодежный кроссовер Kona

Kona названа в честь одного из прибрежных районов главного гавайского острова и адресована покупателям с активной жизненной позицией. С российской Кретой у Коны, судя по всему, нет ничего общего.

Если Creta — это бюджетный кроссовер для развивающихся стран, то Kona — стильная имиджевая модель для США, Европы и Южной Кореи, причем на домашнем рынке продажи начнутся уже в этом месяце. Производитель утверждает, что в основе Коны — полностью новая платформа, разработанная специально для субкомпактного SUV, а не переделанная из какой-либо легковой «тележки».

Кузов на 51,8% состоит из высокопрочной стали и обещает высокий уровень пассивной безопасности. Колесная база у Коны — 2600 мм, длина — 4165 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1550 мм. Последний параметр — ключевой для восприятия образа: Кона ниже Креты на 80 мм, кажется более приземистой и более устойчивой на дороге, словно это кросс-хэтчбек. Между тем опциональный полный привод не дает сомневаться в том, что Кона — именно кроссовер. Архитектура подвесок такая же, как у Креты: стойки МакФерсон спереди, торсионная поперечная балка сзади у переднеприводных модификаций и двойные поперечные рычаги сзади у полноприводных.

Линейка силовых агрегатов будет зависеть от рынка, на данный момент заявлено пять вариантов: бензиновый 2,0-литровый атмосферник мощностью 149 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом, «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.) в паре с 6-ступенчатой МКП, топовый 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 л.с., идущий в комплекте с 7-ступенчатым роботом, и некий 1,6-литровый турбодизель, параметры которого пока не разглашаются.

Интерьер Коны куда менее замысловат, чем внешность. Над козырьком основного щитка — проекционных экранчик, а в верхней части центральной консоли, как теперь модно, топорщится экран мультимедийной системы. Его диагональ будет варьироваться в зависимости от комплектаций — 5, 7 или 8 дюймов. Предусмотрена поддержка мобильных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфонов.

Главным комплектационным отличием Коны от Креты станет все же не «музыка», а наличие современных систем активной безопасности: система предотвращения столкновений, система удержания в текущей полосе движения, система контроля степени усталости водителя, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний. Без всего этого нельзя рассчитывать на высокие рейтинги безопасности Euro NCAP и IIHS, и как следствие, на хорошие продажи.

В Китае на прошлой неделе фирма Hyundai представила новый субкомпактный седан Reina. Он позиционируется как модель начального уровня и будет дешевле модели Verna, известной в России под именем Solaris.

Осенью на российский рынок вернется в обновленном виде бизнес-седан Hyundai Sonata.

Фото: Hyundai