Жаркая, летняя, не для нас: компания Hyundai представила молодежный кроссовер Kona

Kona названа в честь одного из прибрежных районов главного гавайского острова и адресована покупателям с активной жизненной позицией. С российской Кретой у Коны, судя по всему, нет ничего общего.

Если Creta — это бюджетный кроссовер для развивающихся стран, то Kona — стильная имиджевая модель для США, Европы и Южной Кореи, причем на домашнем рынке продажи начнутся уже в этом месяце. Производитель утверждает, что в основе Коны — полностью новая платформа, разработанная специально для субкомпактного SUV, а не переделанная из какой-либо легковой «тележки».

Кузов на 51,8% состоит из высокопрочной стали и обещает высокий уровень пассивной безопасности. Колесная база у Коны — 2600 мм, длина — 4165 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1550 мм. Последний параметр — ключевой для восприятия образа: Кона ниже Креты на 80 мм, кажется более приземистой и более устойчивой на дороге, словно это кросс-хэтчбек. Между тем опциональный полный привод не дает сомневаться в том, что Кона — именно кроссовер. Архитектура подвесок такая же, как у Креты: стойки МакФерсон спереди, торсионная поперечная балка сзади у переднеприводных модификаций и двойные поперечные рычаги сзади у полноприводных.

Линейка силовых агрегатов будет зависеть от рынка, на данный момент заявлено пять вариантов: бензиновый 2,0-литровый атмосферник мощностью 149 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом, «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.) в паре с 6-ступенчатой МКП, топовый 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 л.с., идущий в комплекте с 7-ступенчатым роботом, и некий 1,6-литровый турбодизель, параметры которого пока не разглашаются.

Интерьер Коны куда менее замысловат, чем внешность. Над козырьком основного щитка — проекционных экранчик, а в верхней части центральной консоли, как теперь модно, топорщится экран мультимедийной системы. Его диагональ будет варьироваться в зависимости от комплектаций — 5, 7 или 8 дюймов. Предусмотрена поддержка мобильных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфонов.

Главным комплектационным отличием Коны от Креты станет все же не «музыка», а наличие современных систем активной безопасности: система предотвращения столкновений, система удержания в текущей полосе движения, система контроля степени усталости водителя, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний. Без всего этого нельзя рассчитывать на высокие рейтинги безопасности Euro NCAP и IIHS, и как следствие, на хорошие продажи.

  • В Китае на прошлой неделе фирма Hyundai представила новый субкомпактный седан Reina. Он позиционируется как модель начального уровня и будет дешевле модели Verna, известной в России под именем Solaris.
  • Осенью на российский рынок вернется в обновленном виде бизнес-седан Hyundai Sonata.

Жаркая, летняя, не для нас: компания Hyundai представила молодежный кроссовер Kona

Фото: Hyundai

Жаркая, летняя, не для нас: компания Hyundai представила молодежный кроссовер Kona
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Комментарии (6)

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Первая мысль когда увидел фото — Jeep. Увидел хундай, удивился.

А мне внешне понравился — смело, более-менее гармонично (учись, шкода).
Жаль что у нас вместо него будут дальше продавать унылую бюджетную крету за лям триста.

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0

Для прогрессивной молодежи штатов, австралии подойдут. Там хендэ уважают, в штатах купили в 2016 году 200 тысяч сонат (камрюх 380 тысяч), никто не жалуется, 7 лет гарантии корейцы бегают без проблем.
Но в России так и будет — к западу от урала будут ездить на днищеакцентах (солярисах) и поло, которые даже с атмо моторами жрут масло и стучат поршнями, а к востоку от урала — продолжат ездить на проперженых распилах.

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+1

Кому то прикольную машинку, а каким то Аборигенам и  ржавеющей креты хватит! =)

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+4

Чё-то не нравится мне этот дизайн. Перемудрили, смесь Ситроена и нового Джипа Черокки, с узкими фарами.

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0

Держитесь, Андрей, сейчас сюда припрутся всей толпой ВАЗофилы и будут орать, что «ЗР продался — одни корейцы в новостях»!!!:)

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-8
Каплан Илья

А при чем тут ВАЗ казалось бы!? Вам что доплачивают за употребление этого слова, а то вы его везде «пихаете» к месту и нет.

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+8