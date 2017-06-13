Паркетник Citroen C3 Aircross появится в России в 2018 году

Французская фирма официально представила свой новый субкомпактный паркетник на платформе PF1. Полного привода у него нет, но тем не менее C3 Aircross будет предлагаться и на нашем рынке.

В конце прошлой недели внешность C3 Aircross рассекретил неизвестный производитель масштабных моделей, а теперь подоспел официальный релиз полноразмерного автомобиля. Любопытно, что у игрушечного паркетника есть пластиковые накладки на боковых дверях, а у реальной машины, по крайней мере той, что представлена на фотографиях, их нет, хотя выштамповки под них имеются.

Не исключено, что «пояски» предложат в виде опции, ведь кастомизация преподносится как главная добродетель нового французского паркетника, выгодно отличающая его от конкурентов — одних только цветовых комбинаций наружных элементов кузова насчитывается 90 штук, а есть еще пять базовых вариантов отделки салона, разнообразные варианты прострочки обивки и большой список опций.

По габаритам C3 Aircross — типичный представитель субкомпактного сегмента: длина — 4150 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1640 мм, колесная база — 2600 мм. В модельном ряду Citroen паркетник призван вытеснить микровэн С3 Picasso, при этом унаследовал у последнего не только платформу PF1, но и практичность. Сиденья второго ряда можно двигать в продольном направлении и варьировать таким образом минимальный объем багажника от 410 до 520 л, при сложенных задних сиденьях он вырастает до 1289 л.

Принадлежность к кроссоверам подчеркивается не только внешним антуражем, 175-миллиметровым дорожным просветом (на 20 мм больше, чем у хэтчбека С3) и специальными шинами Mud & Snow: на борту имеются также: система Grip Control, меняющая алгоритм работы ездовой электроники в зависимости от типа дорожного покрытия, и система Hill Assist Descent, автоматически контролирующая скорость движения на спуске. Для полного счастья не хватает только полного привода — он, увы, для платформы PF1 не предусмотрен в принципе.

Линейка двигателей включает три варианта бензиновой «турботройки» 1.2 PureTech — 82, 110 и 130 л.с., и три варианта 1,6-литрового турбодизеля — 90, 100 и 120 л.с., 6-ступенчатый автомат положен только 110-сильной бензиновой версии, все прочие оснащаются ручной коробкой передач.

Оснащение обещано богатое, а значит дешевым Citroen C3 Aircross не будет. Топовый набор систем активной безопасности включает автопарковщик, камеру заднего вида, систему автоматического экстренного торможения, систему мониторинга мертвых зон, систему предупреждения о несанкционированном пересечении линий разметки, систему автоматического переключения света фар с дальнего на ближний, систему распознавания дорожных знаков, систему контроля степени усталости водителя.

Любопытно, что показания скорости водителю выводятся сразу по трем каналам: на аналоговом циферблате спидометра, в окошке бортового компьютера и на проекционном экранчике, выдвигающемся из козырька щитка приборов.

Топовая мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым экраном поддерживает мобильные интерфейсы Apple Car Play, Android Auto и MirrorLink. В виде опции предлагается беспроводная зарядка для смартфона.

В Европе Citroen C3 Aircross почти наверняка ждет успех, несмотря на то что конкуренция в младшем сегменте SUV становится все острее, а вот в России французскому паркетнику, скорее всего, уготован статус нишевой, имиджевой и дорогой модели. Впрочем, дождемся ценников, а там посмотрим.

В виде концепткара Citroen C3 Aircross дебютировал весной этого года на Женевском автосалоне.

PSA Group уже выпускает на платформе PF1 два других кроссовера: Peugeot 2008 и Opel Crossland X.

В апреле фирма Citroen представила на Шанхайском автосалоне новый компактный кроссовер C5 Aircross, он тоже будет поставляться в Россию.

Фото: Citroen