Беспилотный мотоцикл шокировал автолюбителей

Беспилотные автомобили на французских дорогах уже появлялись не раз, но в них для подстраховки все же сидели люди, а тут — мотоцикл без седока несется во весь опор по автостраде! Есть чему удивиться!

Удивительную историю о железном коне без всадника поведала газета Le Parisien. Случилась она еще две недели назад, 28 мая на автостраде А4, недалеко от Парижа. Водитель мотоцикла Harley-Davidson столкнулся с автомобилем и выпал из седла, но байк сохранил равновесие и продолжил движение, придерживаясь прямолинейной траектории на протяжении 9 километров! Беспилотную машину сняли на видео соседи по потоку:

Скорее всего, на мотоцикле был активирован так называемый механический круиз-контроль, фиксирующий ручку газа, благодаря чему он сохранил возможность к самостоятельному передвижению, а вот тот факт, что беспилотная поездка продлилась так долго, можно считать чудом. Пилот с травмами средней степени тяжести после происшествия был доставлен в больницу, сейчас он проходит реабилитацию. Его мотоциклу тоже предстоит «курс лечения», ибо после самостоятельной поездки он все-таки упал и получил повреждения.

Весной прошлого года два экспериментальных беспилотных компактвэна Citroen C 4 Picasso благополучно проехали в автономном режиме 300 километров по дорогам общего пользования из Велизи в Амстердам. За руль для подстраховки посадили журналистов, так как в Европе тесты беспилотников без людей в салоне пока запрещены.

Фото, видео: Le Parisien