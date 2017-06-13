Стало известно, сколько потратят на новые дороги в Москве в ближайшие два года

Глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев рассказал о новых дорогах, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2018–2019 годах. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

В ближайшие два года столичные власти в рамках Адресной инвестиционной программы города потратят на новые дороги 302,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Департамента строительства. Общая протяженность запланированных к строительству дорог превышает 250 км, кроме того, планируется возвести 44 искусственных сооружения и организовать 26 пешеходных переходов. Названы также некоторые конкретные объекты, планируемые к введению в эксплуатацию в 2018 году:

дорога Солнцево — Бутово — Видное: участки от Боровского до Калужского шоссе (этап 1) и от Киевского до Калужского шоссе (этап 1.1);

участок от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе;

реконструкция автодороги Москв — Малоярославец — Рославль: участок от 29-го до 49-го км (этап 2);

Южная рокада: участок от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта;

участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от Четвертого транспортного кольца до района Вешняки).

В Департаменте строительства напомнили, что за время пребывания Сергея Собянина на посту мэра в период с 2011 по 2016 год в Москве введено в эксплуатацию более 500 км новых дорог, реконструировано 8 вылетных магистралей общей протяженностью 126 км, реконструировано 13 крупных транспортных развязок на МКАДе.

На прошлой неделе Сергей Собянин сообщил, что получившая большой общественный резонанс программа реновации (сноса ветхих домов и переселения их жителей в новостройки), вопреки мнению отдельных экспертов, не приведет к транспортному коллапсу Москвы, а наоборот, будет способствовать тому, что машин на дорогах станет меньше.

В конце мая в Москве была закончена реконструкция очередного участка Калужского шоссе за МКАДом, а в центре города стартовал второй этап реконструкции Тверской улицы.

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС