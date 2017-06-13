Для седана Volkswagen Polo теперь доступен бюджетный спортпакет

Весной прошлого года российский Volkswagen Polo обзавелся подогретой версией GT со 125-сильным бензиновым турбомотором, но она оказалась слишком дорогой для простых трудящихся. Пакет опций «Спорт» адресован тем, у кого денег в обрез, но эффектную машину очень хочется.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Новый спортпакет для «половичка» доступен в сочетании с комплектациями Trendline (плюс 53 990 рублей) и Comfortline (плюс 43 990 рублей) и включает в себя окрашенные в черный цвет крышу, корпуса зеркал, спойлер на крышке багажника и 16-дюймовые литые колесные диски. В комплект также входят затемненные задние фонари, тонированные задние стекла, хромированная насадка на выхлопную трубу, спортивное рулевое колесо, металлические накладки на педалях, кожаная отделка рычагов коробки передач и стояночного тормоза. В сочетании с комплектацией Comfortline руль, кроме того, будет мультифункциональным и с кожаной оплеткой, а в сочетании с комплектацией Trendline спортпакет подразумевает также центральный замок с д/у и электроприводы стеклоподъемников всех дверей с автодоводчиками (у Comfortline они есть и без спортпакета).

Заказать спортпакет можно даже с базовым 90-сильным двигателем 1.6 MPI — динамика будет совсем не спортивной (11,2 с до сотни), зато внешность — «на стиле». Минимальная цена за готовый «спорткар», таким образом, составит 690 890 рублей. Для сравнения скажем, что за Polo GT с мотором 1.4 TSI нужно выложить минимум 826 900 рублей.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Polo (3)

Volkswagen 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Автомобиль тёплый, быстро выходит на рабочую температуру при минусе за бортом.В салоне тихо, только на оборотах выше 4000 появляется "рык" движка.Дворники чистят нормально и поднимаются без проблем,(надо внимательно читать инструкцию)

Недостатки:

Пока ненашел.

Комментарий:

багажник открывается из салона кнопкой и кнопкой на брелке, если кто не хочет пачкать руки (опять же надо внимательно читать "мануал"). Тем кто хочет идеальную эргономику могу посоветовать авто премиум класса, этот автомобиль на 100% соответствует соотношению цена- качество.

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