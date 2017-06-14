Новый Duster покажут 22 июня

Наши западные коллеги рапортуют о том, что кроссовер второго поколения представят через считаные дни. Причем позже, чем ожидалось.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

В начале года в интернет посыпались инсайдерские сообщения о том, что, мол, Dacia/Renault Duster новой генерации (на фото современный автомобиль) покажут весной в Женеве. Этого не произошло, но и сильно задерживаться паркетник не собирается. По неподтвержденным, но, очевидно, правдоподобным данным, его сделают достоянием общественности 22 июня. Показ состоится на специальном мероприятии в Париже, а полноценный публичный дебют пройдет осенью на Франкфуртском мотор-шоу.

Свежий кроссовер уйдет от своего предшественника почти как от стоячего. Первое — он оставит старое шасси B0 и переедет на модульную платформу CMF. Ту самую, которой альянс Renault-Nissan «опылил» самые разные модельные линейки от Megane и Scenic до Talisman и Kadjar. Следствием этого инженерного маневра станут заметно улучшившиеся ездовые свойства. Второе — расширится перечень оборудования и появится семиместная модификация. Мозаика инсайдерских сведений складывается во вполне современный и многообещающий образ. Наверняка не слишком дешевый, а значит, российскому «пыльнику» не о чем переживать: новинка, попади она к нам, очевидно, покинула бы нишу нынешнего Renault Duster (от 639 тыс. рублей) и составила бы конкуренцию паркетнику Kaptur, стоимость которого начинается от 879 тыс. рублей.

  • В мае российский офис компании Renault отзывал 10 116 Каптюров из-за риска перетирания тормозного шланга.
  • Один кроссовер Renault Kaptur уже полгода находится в редакционном парке «За рулем». О том, как он зарекомендовал себя, читайте в промежуточном итоговом отчете.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Duster (3)

Renault 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень резвый https://www.youtube.com/watch?v=9oF43Ta9Ir8

Недостатки:

нет

Комментарий:

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Комментарии (6)

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СерЖ

1) Ну дык — на одном конвейере же собирают по предварительным заявкам ... Просто Рено не кричит на каждом углу, а тихо делает свою работу в эконом сегменте. Че бы там каплан не верещал, а например незаметный седан-Логан + плюс серый хетч-Сандеро = 5-я строчка продаж:) По поводу овощной Креты — ничего не мешает сделать овощной Каптюр, тем более что овощной Дастер есть в линейке Рено, т.е. ничего выдумывать кроме цены не надо:)
2) Тем не менее — на Дастер ворчат, но свой покупатель у него есть с избытком пока цена в пределах миллиона. А вот если станет по цене Каптюра, то разделит судьбу клона-Террано.
3) Если будет вазодастер на 50–100тр дешевле сегодняшнего Дастера, почему нет:) Более дешевые комплектующие и расходники запросто привлекут небогатых покупателей. В кризис очень многое решает цена. Сколько бы не поливали грязью Гранту и Весту, а их продажи прут и не собираются падать.

За китайцев не берусь рассуждать ...
Как только что-то путное предлагают — сразу ценник соответствующий, вполне европейский!!! Взять тот же Черри Тиго ФЛ. Тачка так себе, да к тому же моноприводная, но с цветомузыкой и ценой космос:)

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+1

Блин, так обидно звучит: «Новый Дастер — это будет дорого, жрите старый, дорогие российские нищеброды».
Обидно, что любой «небюджетный» кроссовер обретает статус «дорогого»
«Range Rover SVR» — это должно быть дорого, а Дастер должен быть дешевым. И это не к французам претензия, а к нашим любителям сборов и пошлин.

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-1
Каплан Илья

О-о. Наконец то раскрыто лицо. Так вот, что тебя гложет — низкий заработок! Может закончишь ныть, да вместо писанины будешь работать? Или ты не умеешь?

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+1

Рено, слишком долго почившими на лаврах, сильно поприжали хвост корейцы со своей Кретой. Так что ждём...

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+3
СерЖ

Чем конкретно они прижали?
Дастеров с Каптюром в сумме продается больше чем Крет, причем полноприводные у корейцев всего 30%, в то время как Дастер 87%, а Каптюр 53%. Модели уже давно в производстве, массовые (хоть местами устаревшие) узлы и агрегаты, соответственно маржинальность модели у них выше. Реношники тупо лупят бабло, а корейцы лишь дают заработать дилерам на ажиотаже.
А если на рынок придет новый Дастер (с более дорогой платформой), то сольется как новый Логан по сравнению со старым. Выйдет за пределы лимона, там покупатель избалованный, разборчивый. Кому-то марка не угодила, кому-то колхозный имидж ...

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+2
Cat soi

1) В принципе по мне тоже логично плюсовать Дастер с Каптюром. Однако тем не менее 20 тыс. покупателей с января по май купили именно Крету — и это много. Привод-приводом, но корейцы прикрутили теперь полный привод и к 1.6...
2) Если бы покупатель был не избалованный — он брал бы тупо что подешевле. И это вообще не касается ценовой категории. Уже у многих древний АКПП, отсутсвие хотя бы однозонного климата вызывает неприязнь. Про то, что отсутсвует жабо или накладка на порог — про это вообще молчу.
3) Какой вообще будет новый Дастер именно для России не знает точно никто, всё догадки:
— есть слухи, что к новому Дастеру приложили руки российские спецы (аналогично как к Каптюру), а соответсвенно это будет уже не CMF, а GA.
— ходят слухи, что старый Дастер станет новым ВАЗовским 4X4.
И т.д. и т.п.
OFF При таком подходе запросто могут развернуться китайцы. Учитывая, что их авто берут за 2 ляма и то, что они строят завод  — этот сценарий мне не вовсе не кажется фантастическим.

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