Новый Dacia Duster покажут 22 июня

Наши западные коллеги рапортуют о том, что кроссовер второго поколения представят через считаные дни. Причем позже, чем ожидалось.

В начале года в интернет посыпались инсайдерские сообщения о том, что, мол, Dacia/Renault Duster новой генерации (на фото современный автомобиль) покажут весной в Женеве. Этого не произошло, но и сильно задерживаться паркетник не собирается. По неподтвержденным, но, очевидно, правдоподобным данным, его сделают достоянием общественности 22 июня. Показ состоится на специальном мероприятии в Париже, а полноценный публичный дебют пройдет осенью на Франкфуртском мотор-шоу.

Свежий кроссовер уйдет от своего предшественника почти как от стоячего. Первое — он оставит старое шасси B0 и переедет на модульную платформу CMF. Ту самую, которой альянс Renault-Nissan «опылил» самые разные модельные линейки от Megane и Scenic до Talisman и Kadjar. Следствием этого инженерного маневра станут заметно улучшившиеся ездовые свойства. Второе — расширится перечень оборудования и появится семиместная модификация. Мозаика инсайдерских сведений складывается во вполне современный и многообещающий образ. Наверняка не слишком дешевый, а значит, российскому «пыльнику» не о чем переживать: новинка, попади она к нам, очевидно, покинула бы нишу нынешнего Renault Duster (от 639 тыс. рублей) и составила бы конкуренцию паркетнику Kaptur, стоимость которого начинается от 879 тыс. рублей.

В мае российский офис компании Renault отзывал 10 116 Каптюров из-за риска перетирания тормозного шланга.

Один кроссовер Renault Kaptur уже полгода находится в редакционном парке «За рулем». О том, как он зарекомендовал себя, читайте в промежуточном итоговом отчете.

Фото: Renault