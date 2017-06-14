Байк остановила на скаку: женщина вмешалась в погоню

Сознательная гражданка не осталась равнодушной при виде полицейских, тщетно пытающихся догнать парня на мотоцикле. Ей удалось остановить его очень быстро.

Вечер для 19-летнего мотоциклиста из Таллина перестал быть томным, когда на хвост ему села полиция. Копам не понравилось то, как он ехал, и результатом пристального интереса стала погоня. Парень уходил от преследователей по дворам, один раз почти врезался в припаркованный автомобиль, но все равно умудрился умчаться. Гонки прекратила женщина-пешеход. Увидев происходящее, она перегородила дорогу, взмахнула рукой с сумкой и… вот мотоциклист уже на земле, в руках стражей правопорядка. Проверка показала, что он нетрезв и к тому же уже лишен прав за предыдущие нарушения.

Мотоциклисты порой чудят. Один райдер недавно стал героем интернета после того, как чуть не вошел в заднее стекло седана Honda Civic.

Не менее курьезная история произошла давеча во Франции. После аварии Harley-Davidson уехал по шоссе без водителя, шокировав проезжающих мимо автомобилистов.

Фото, видео: YouTube