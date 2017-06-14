Пятидверная «шестерка» пришла на смену «пятерке» Gran Turismo. Смена индекса ознаменовалась увеличением размеров машины, благодаря чему она теперь по практичности превосходит универсал 5-й серии.

Если объем багажника универсала BMW 5-й серии варьируется в диапазоне от 570 до 1700 л, то в «трюм» новой «шестерки» Gran Turismo влезает от 610 до 1800 л поклажи — отличной выбор для путешествия всей семьей! Универсал, однако, многие сочтут более элегантным, потому что большой баварский лифтбек по-прежнему выглядит несколько грузным. Разработчики попытались сгладить эффект тяжеловесности, опустив на 21 мм крышу и сместив верхнюю точку дуги крыши ближе к центру, однако с некоторых ракурсов «шестерка» Gran Turismo все же выглядит немного непропорциональной.

К практичности тоже есть пара вопросов, к счастью, некритических. Во-первых, безрамочные стекла вряд ли в данном случае добавляют машине элегантности, их можно было заменить на более удобные, традиционные. Во-вторых, канула в Лету двухсекционная багажная дверь, считавшаяся одной из фишек лифтбека 5-й серии, — малая «калитка» позволяла при загрузке вещей в холодную погоду сохранить тепло в салоне.

В остальном, куда ни глянь — сплошные плюсы: огромная «семерочная» колесная база (3070 мм) гарантирует простор на заднем сиденье. Модульная платформа CLAR позволила уменьшить снаряженную массу нового лифтбека по сравнению с предшественником на 115–150 кг в зависимости от модификации. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х снижен с 0,29 до 0,25, а это значит, что расход топлива и уровень шума на высоких скоростях будут меньше.

Лифтбек по умолчанию оснащается задней самовыравнивающейся под нагрузкой подвеской, за доплату пневмостойки предлагаются и на передней оси. Также в виде опции можно заказать адаптивные амортизаторы, рулевой механизм с переменным передаточным механизмом и спортивную М-подвеску.

В Европе продажи BMW 6-й серии Gran Turismo начнутся в ноябре, в России новый лифтбек, скорее всего, тоже появится до конца текущего года. В первое время будут доступны три модификации: бензиновые 630i Gran Turismo (2,0 л, 258 л.с.), 640i Gran Turismo (3,0 л, 340 л.с.) и дизельная 630d Gran Turismo (3,0 л, 265 л.с.). В сочетании с 3,0-литровыми моторами можно заказать систему полного привода xDrive. Коробка передач во всех случаях одна — 8-ступенчатый гидромеханический автомат.

Хитом в нашей стране новый баварский лифтбек вряд ли станет — такой тип кузова в премиум-сегменте многие россияне считают недоразумением (седан и только седан!), предшественника сняли с продаж еще в прошлом году, чтобы не заморачиваться с сертификацией под ЭРА-ГЛОНАСС.

В мае BMW представила на конкурсе элегантности Villa d'Este купе 8-й серии, которое придет на смену двухдверной «шестерке».

Также в мае стало известно о том, что новый BMW M 5 получит систему полного привода. Премьера спортседана ожидается осенью.

Фото: BMW