Это какой-то позор: неизвестный скрестил Jeep Wrangler и Porsche 911

Сразу несколько американских изданий были шокированы попавшим в интернет снимком гибрида внедорожника Jeep Wrangler и спорткара Porsche 911 — уж больно разные это машины, чтобы их можно было объединить в одно целое, тем более что в данном случае речь идет именно о стилистическом сращивании, а не конструктивном.
Нашим американским коллегам пока немногое удалось узнать об этом диковинном хот-роде: известно, что машина мелькала на слетах любителей автоэкзотики в Айове и что в основе ее лежит самодельная рама, к которой создатель приладил кузов Porsche 911 без передней части, а длинный передок стилизовал под Jeep Wrangler. Вылезающий из дырки капота двигатель — бензиновый V8 производства General Motors с выведенным под пороги выхлопом.
Не исключено, что на фотографии — не оконченный проект, а некая его промежуточная стадия, и финальный образ хот-рода будет еще более душераздирающим.
- В мае «За рулем» рассказывал о «мастерски» обезображенном спорткаре Jaguar E-Type, который его создатель и владелец выставил на продажу.
- В апреле наше внимание привлек хот-род на базе Форда 1932 года с двигателем Ferrari.
Фото: carscoops.com