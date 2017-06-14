Это какой-то позор: неизвестный скрестил Jeep Wrangler и Porsche 911

Тюнинг автомобилей, как известно, понятие растяжимое и всеобъемлющее, однако некоторые экземпляры «народного творчества» все же явно находятся за гранью добра и зла. Типичный пример — хот-род, обнаруженный где-то на просторах Айовы.

Сразу несколько американских изданий были шокированы попавшим в интернет снимком гибрида внедорожника Jeep Wrangler и спорткара Porsche 911 — уж больно разные это машины, чтобы их можно было объединить в одно целое, тем более что в данном случае речь идет именно о стилистическом сращивании, а не конструктивном.

Нашим американским коллегам пока немногое удалось узнать об этом диковинном хот-роде: известно, что машина мелькала на слетах любителей автоэкзотики в Айове и что в основе ее лежит самодельная рама, к которой создатель приладил кузов Porsche 911 без передней части, а длинный передок стилизовал под Jeep Wrangler. Вылезающий из дырки капота двигатель — бензиновый V8 производства General Motors с выведенным под пороги выхлопом.

Не исключено, что на фотографии — не оконченный проект, а некая его промежуточная стадия, и финальный образ хот-рода будет еще более душераздирающим.

В мае «За рулем» рассказывал о «мастерски» обезображенном спорткаре Jaguar E-Type, который его создатель и владелец выставил на продажу.

В апреле наше внимание привлек хот-род на базе Форда 1932 года с двигателем Ferrari.

Фото: carscoops.com